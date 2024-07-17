Чоловік збрехав дружині про підвищення на роботі: тепер йому соромно, але зовсім не через це

Дописувач мережі Reddit розповів цікаву історію зі свого життя. Річ у тім, що він заробив величезну купу грошей, але не знає, чи варто розповідати про це дружині.

Власне, не про сам факт, а про спосіб, у який ці гроші йому дісталися. Адже мовиться про виграш в азартних іграх.

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Чоловік відчуває провину, бо збрехав дружині, але цікавинка в іншому

На Reddit один із дописувачів розповів, що відчуває провину, бо обдурив свою другу половину щодо походження свого нещодавнього виграшу в азартних іграх. Затятий гравець, він підняв кругленьку суму на спортивних ставках, але збрехав дружині. Він сказав, що гроші отримав від підвищення на роботі.

Тепер він збирається витратити гроші на подарунки для своєї дружини та спланувати розкішну подорож. Однак він визнав, що брехня, схоже, вийшла з-під контролю і завдає йому страждань.

Проблема в тому, що я збрехав їй і сказав, що мене підвищили на роботі, щоб пояснити, звідки взялися гроші. Тоді це здавалося невинною білою брехнею. Але зараз я розумію, що коли я витрачу ці гроші, вона помітить, що у мене стало менше грошей, і брехня випливе,

– написав чоловік.

Чоловік виграв гроші на ставках, але збрехав дружині про їхнє походження / Фото jcomp@freepik

Він, за його словами, почав відчувати себе дуже винним, бо брехня не згладила ситуацію, а обтяжує його.

Я хвилююся, як вона відреагує, коли дізнається правду. Я не хочу, щоб вона відчувала, що не може мені довіряти, і не хочу, щоб це зіпсувало хороші враження від подарунків і відпустки,

– скаржиться чоловік.

Один користувач мережі в коментарі запропонував вихід: сказати дружині, що ті гроші – то був бонус за роботу, а не підвищення, а загалом сталася обмовка від радості.

Інший дав пораду на перспективу: "Якщо ви плануєте припинити робити ставки на спорт, то разова брехня – це нормально. Але краще вам зізнатися і просто розповісти їй, звідки взялися гроші".