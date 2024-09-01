Чоловік винайшов геніальний спосіб приховати свою лисину: люди приголомшені

Лисий хлопець зробив собі "волосся" на голові, щоб додати собі впевненості. І люди приголомшені результатом – багато хто каже, що це геніальне рішення.

А допоміг його втілити майстер татуювання, відомий у мережі як smp.don. Це справді вправний майстер із мікропігментації шкіри голови.

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Хлопець зробив собі "волосся", щоб відновити впевненість у собі

Це немедична процедура, суть якої в нанесенні на шкіру крихітних частинок чорнила. Процес повторюють тисячі разів, поки текстура і візерунок не стануть схожими на справжнє волосся.

У підсумку формується ілюзія стрижки під каре – для людей з повною втратою волосся. Або в такий спосіб ще роблять поріділе волосся більш об'ємним на вигляд.

У smp.don понад 40 000 підписників у соціальних мережах, які прагнуть бачити його дивовижні навички татуювання волосся. Відео з цим клієнтом набрало під 80 тисяч уподобань.

Приголомшлива трансформація лінії волосся завдяки тату: дивіться відео smp.don

Користувачі тіктока були приголомшені. У коментарях вони зізнавалися, що спочатку були налаштовані скептично, але результат виявився дивовижним.

"Це виглядає так по-справжньому".

"Уперше бачу справді гарний кліп. Це геніально".

"Якби я втрачав волосся, то неодмінно зробив би собі таку зачіску. Блискуче!».

Цікаво, що результат тримається, поки не вицвітають чорнила, а це 4 – 6 років. І то вони не зникають повністю, просто після цього періоду голову треба буде трохи "підфарбувати".