Справді, більшість людей час від часу зазирають до салону, щоб причепуритися, але цей хлопець повністю переродився. Шанувальники барбера пишуть, що клієнт скинув 10 років.

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Барбер створив диво зі своїм клієнтом після його 7 років із дредами

Чоловік вирішив позбутися своїх дредів, які носив 7 років, бо помітив, що його волосся рідшає. Він звернувся до популярного перукаря cam_barber, який часто викладає в тіктоці відео своїх робіт.

Чоловік пояснив, що його дружина вичісувала його дреди, і це займало 6 годин. Та тепер він хоче створити собі новий вигляд.

Глядачам відео показали знімки "до", де клієнт обтяжений млявим волоссям, і Кем зізнався, що має справу з важким випадком. Але він налаштувався викластися на повну і зробив це.

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Після стрижки перед нами постав перетворений чоловік, який сяяв шикарною текстурованою бахромою та рівним середнім конусом, що пасував до костюма. Хлопець милувався свіжою зачіскою у дзеркалі з променистою усмішкою.

Глядачі були вражені кардинально зміненим образом хлопця, а один навіть написав: "Я не можу повірити, я відмовляюся вірити, що це та сама людина". Інший додав: "Якби не татуювання, я б не повірив, що це той самий хлопець!"

Багато хто вважав, що татуювання скинуло роки з хлопця, як написав один з коментаторів: "Набагато краще і молодше". Інший сказав: "Скинув 10 років від цієї стрижки".

Роботу Кема відзначили люди розсипом похвали. Один шанувальник назвав його "чарівником волосся", а інший просто вигукнув: "Брате, ти не перукар, ти чарівник".