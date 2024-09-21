Чоловік відвідав барбера, і тепер на весіллі друга може сам стати головною зіркою

Один чоловік із проріділим волоссям набув геть іншого вигляду, після того як підстригся. Хоча збирався лише "трохи причепуритися".

Він вирішив позбутися свого довгого волосся, щоб бути гарним на весіллі друга, пише Daily Star. І, схоже, тепер на цьому святі саме він може стати головною зіркою.

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Чоловікові сподобалася його свіжа зачіска, адже скинула йому 10 років

В останні місяці користувач тіктока Річмонд Барбер радує шанувальників неймовірними перетвореннями. Він викладає відео своїх робіт під ніком nguyensteadycutting та має понад 1,3 мільйона підписників.

І от цей творець контенту поділився відео з "божевільною", як він сам її описав, стрижкою.

Починаючи зйомку, маестро зняв із хлопця кепку зі словами "що ж у нас тут". А клієнт каже, що він "трохи дивакуватий", а тому хоче "трохи причепуритися" для відвідин весілля друга.

Збирався лише "причепуритися", але результат вразив: дивіться відео nguyensteadycutting

Мені потрібно дати моєму волоссю шанс повернутися до життя,

– каже хлопець.

Він знайшов барбера в інстаграмі – і не прогадав: чарівник створив йому чудову зачіску. Приголомшений своїм новим виглядом, клієнт вигукнув:

Чорт забирай, я не бачив частини свого обличчя вже років 10!

Його епічне перетворення потрапило в інтернет та зібрало колосальні 1,7 мільйона лайків та тисячі коментарів на кшталт: