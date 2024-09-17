Сам клієнт розповів, як він їхав ці години, щоб підстригтися саме у nguyensteadycutting (це нік барбера у тіктоці). А все тому, як пише Daily Star, що його дівчина знайшла цього фахівця в мережі.
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Чоловік вражений після перетворення у популярного барбера
Цей хлопець пройшов буквально кілометри, щоб підстригтися. За порадою своєї дівчини, він звернувся до конкретного барбера, бо хотів виглядати свіжо на весіллі своєї сестри.
У розмові з перукарем чоловік показав свою проріділу лінію волосся. Барбер, який може похвалитися 1,2 мільйона підписників у тіктоці, своєю чергою показав відео перетворення.
Барбер круто змінив хлопця у своєму кріслі: дивіться відео nguyensteadycutting
Кліп починається з того, що хлопець сидить у кріслі й демонструє свої локони. А закінчується приголомшливим і приголомшеним виглядом перетвореного клієнта.
Боже мій, ти збожеволів. Це я? Дівчинко, у мене нова зачіска,
– вигукує він.
Круто оформлена борода також прийшла в комплекті. З моменту публікації відео зібрало понад 4 мільйони вподобань і під 30 тисяч коментарів. До прикладу:
- "Він до кінця життя буде їздити ці 2 години до цієї перукарні".
- "Я дуже хочу побачити реакцію його дівчини. Він має чудовий вигляд!"