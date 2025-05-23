Моделі OnlyFans розповіли, на що насправді чоловіки спускають мільйони доларів на платформі

Платформа OnlyFans шалено популярна серед поціновувачів пікантного контенту. Втім, ми досі не могли дати чітку відповідь, чому чоловіки по всьому світу викладають шалені суми на підписки.

На щастя, управлінська платформа Supercreator поділилась звітом. Він допомагає краще зрозуміти, для чого чоловіки платять авторам гарячого контенту, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

Дивіться також Як визначити, чи людина зраджує: поради досвідченої ескортниці

Платять гроші не за голі фото

Дані звіту свідчать про те, що 78% чатів між творцями контенту та їхніми найбільш палкими шанувальниками стосуються всього, чого завгодно, крім того, щоб отримати пікантний контент.

Які найпопулярніші теми спілкування? Домашні тварини, робота, спогади з дитинства, улюблені телешоу або хобі. Здебільшого мовиться про те, про що вони не можуть поговорити у реальному житті зі своїми близькими.

Софі Рейн, коронована MVP OnlyFans, не з чуток про це знає. Її головний шанувальник – Чарлі, одружений американець. За два роки він витратив на неї понад 6 мільйонів доларів. Але він вкрай рідко просить надіслати оголені фото.

Відданий прихильник Софі Рейн рідко просить від неї оголені фото / Фото з інстаграму Рейн

"Ми розмовляємо щодня, неодмінно", – розповіла NeedtoKnow Рейн, яка має сім мільйонів підписників в інстаграмі.

Чарлі, який одружений і живе в США, надсилає голосові повідомлення, цікавлячись, як пройшов мій день, і йому подобається спілкуватися зі мною на особистому рівні. Я для нього скоріше система емоційної підтримки.

Як зауважила Рейн, люди часто думають, що високооплачувані клієнти прагнуть збочень. Але, як би це дивно не звучало, вони прагнуть бачити її повністю одягненою. Ба більше, їм просто цікаво, чим вона займається у повсякденному житті.

Водночас у звіті можна побачити сім найпопулярніших тем, про які чоловіки спілкуються з моделями платформи OnlyFans:

Рідне місто та виховання;

Робота – похвалитися чи виговоритися;

Хобі – ігри, кулінарія, спорт;

Домашні тварини;

Нещодавні свята або соціальні пости моделі;

Телешоу, фільми та книги;

Фітнес і тренування.

Популярні також "сурогатні дружини"

Генеральний директор Supercreator Юваль звернув увагу на цю тенденцію.

Всупереч поширеній думці, наші дані показують, що люди, які найбільше витрачають на OnlyFans, шукають не лише відвертий контент, а й емоційний зв'язок,

– наголосив він.

За словами Юваля, оголеність надзвичайно легко знайти в мережі. Чого не скажеш про осмислену, постійну увагу від творця вашої мрії. І це те, що стимулює лояльність та приносить прибуток.

Підписників часто цікавить реальне життя моделей OnlyFans / Фото з інстаграму Рейн

За даними Supercreator, так званий "подружній досвід" – великий бізнес, а найкращі дорослі моделі заробляють до 300 тисяч доларів на місяць.

До прикладу, пишногруда бразилійка Бабі Паломас бере аж 30 тисяч доларів за те, щоб стати "сурогатною дружиною" для самотніх одружених чоловіків. Ясна річ, що мовиться про цифровий формат.

Я виконую завдання, яких звичайні дружини часто намагаються уникати, наприклад, дивлюся футбольний матч по телевізору, не скаржачись,

– сказала Паломас в інтерв'ю.

Вона також уточнила, що багато чоловіків, котрі одружені та мають сім'ї, часто почуваються самотніми. І вони цінують "наявність когось, з ким вони можуть розділити ці "чоловічі" заняття".

Варте уваги Психолог назвав магічну фразу з 5 слів, яка миттєво покращує ваш зв'язок у парі

З одного боку – ці дані дивують. З іншого – сама підписка часто вже передбачає наявність еротичного контенту. Відтак, палкі прихильники моделей дійсно можуть прагнути до глибшого, емоційного зв'язку з ними. Тому і платять шалені гроші за те, щоб спілкуватись з ними про все, що відбувається у їхньому житті.