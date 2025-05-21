За словами психолога Джеффрі Бернстайна, ви маєте знати ці 5 слів – вони дуже допоможуть на вашому спільному шляху. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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"Я розумію, про що ти": чому ця фраза важлива для стосунків

Бернстайн виявив, що є дуже простий спосіб побудувати або покращити зв'язок у парі. Треба всьо лише регулярно говорити фразу з 5 слів під час суперечок або конфліктів. 5 слів, про які говорить психолог – це фраза "я розумію, про що ти".

Навіть найщасливіші та найміцніші пари проходять через конфлікти й розбіжності, але – вони знають, як впоратися з ними. І саме тут у гру вступає ця фраза з 5 слів.

Коли ви говорите "я розумію, про що ти", ви ніби кажете партнеру, що не хочете сперечатися заради суперечки, а хочете зрозуміти та розв'язати проблему. Це також допомагає уникнути одного з "чотирьох вершників апокаліпсиса стосунків" – захисної реакції.

А захисна позиція заважає нам слухати, знижує емоційну довіру до партнера і може призвести до того, що ми будемо реагувати зі злості, не думаючи про наслідки. Природно, це погіршує зв'язок у парі, аж поки не зруйнує його.

Ця фраза з 5 слів дуже допомагає на спільному шляху пари до побудови щасливих стосунків / Фото freepik

Натомість фраза "я розумію, про що ти" змушує нас знизити стіни, які ми будуємо, щоб захистити себе, а також змінити тон і не дати розмові перетворитися на крик.

Коли ваша половинка говорить вам, що вона відчуває щось так чи інакше, або що її щось образило, або що її щось турбує чи лякає – правильною реакцією буде саме "я розумію, про що ти". Тому що це говорить про те, що ви розумієте, про що вона говорить, і що ви хочете її вислухати.

буде саме "я розумію, про що ти". Тому що це говорить про те, що ви розумієте, про що вона говорить, і що ви хочете її вислухати. Застосування цієї фрази не дає іншій людині відчути, що на неї напали, і допомагає розслабитися, щоб ви могли вести ефективну розмову . І при цьому жодна сторона не втрачає своєї позиції.

. І при цьому жодна сторона не втрачає своєї позиції. Адже висловити розуміння – не означає завжди погоджуватися, а радше означає робити видимими емоції одне одного. А це захищає ваш зв'язок під час дискусій навіть у розпал проблеми.

Отже, ця проста фраза насправді магічна, адже допомагає негайно почати залагоджувати й розв'язувати проблему. Бо ж запрошує говорити спокійніше і з повагою, а ще слухати й намагатися знайти спосіб подолати всі перешкоди.