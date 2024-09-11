Забудьте про ІМТ: ось що насправді важливе для схуднення і не тільки

Тривалий час вважали, що індекс маси тіла – ІМТ – допомагає підтримувати здорову вагу. Але це застаріла думка, насправді треба орієнтуватися замість нього на дещо інше.

Час від часу кожен із нас замислюється про свій метаболізм – наскільки добре чи погано організм переробляє енергію. Про метаболізм часто говорять у контексті схуднення. Але за своєю суттю це – перетворення потенційної енергії з їжі у корисну енергію для живлення наших клітини. Так його пояснює Кейсі Мінс, авторка бестселера "Хороша енергія: дивовижний зв'язок між метаболізмом і безмежним здоров'ям".

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ІМТ відходить у минуле: важливіше дбати про метаболізм

Індекс маси тіла є застарілим показником з різних причин. По-перше, значення статистичної більшості не можна переносити на конкретну людину. По-друге, ІМТ є дуже одновимірним та ігнорує важливі фактори, бо враховує лише загальну вагу і не враховує, що м'язи важчі за жирову тканину. Тобто людина, яка займається спортом, може мати більшу вагу через високий відсоток м'язів.

Коли ж ми говоримо про здоровий метаболізм, то маємо на увазі рівень цукру в крові, артеріальний тиск, ліпіди в крові, попередні серцево-судинні захворювання та ожиріння. Термін "метаболічне здоров'я" є відносно новим у медицині. Визначити, чи є метаболізм здоровим, можна лише за допомогою цілісного погляду на організм.

Докторка Маркія Ніколс з американської медичної організації Ciba Health каже, що "люди зі здоровим метаболізмом часто мають більше енергії, краще почуваються психічно, мають кращу фізичну працездатність і підвищене відчуття благополуччя". А поганий метаболізм може призвести до хронічної втоми, ускладнити виконання повсякденних справ і насолоду від життя. На жаль, дослідження у США показало, що 93,2% людей не мають здорового метаболізму.

Індекс маси тіла є застарілим показником, набагато важливіше дбати про здоровий метаболізм / Фото freepik

Як визначити, чи здоровий наш метаболізм

Сьогодні лікарі мають кілька інструментів, за допомогою яких вони можуть сформувати повне уявлення про здоров'я метаболізму. Це детальні опитувальники про спосіб життя, вимірювання рівня глюкози в крові, аналізи крові, вимірювання артеріального тиску та ваги. Ці показники можуть допомогти виявити основні проблеми, які не виявляються за допомогою звичайних показників здоров'я, таких як просто вага або ІМТ.

Якщо результати аналізів виходять за межі норми, лікарі докопуються до суті проблеми, щоб визначити основні тригери та вплив способу життя. Тобто вони не просто лікують симптом, а розглядають всю картину в цілому. І якщо ваш метаболізм не функціонує оптимально, ви можете щось із цим зробити.

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Що можна негайно зробити для покращення метаболізму

Ви не просто від природи маєте "швидкий" або "повільний" метаболізм, як вважали раніше. Насправді ми можемо впливати на наше метаболічне здоров'я, змінюючи 4 сфери нашого життя: дієту, фізичні вправи, сон і стрес.

Найефективніші заходи для оптимізації метаболічного здоров'я не є новими, але відповідають рекомендаціям майже з усіх галузей, пов'язаних зі здоров'ям. І ось вони: висипайтеся, харчуйтеся повноцінно, вживайте необроблені продукти, щодня займайтеся фізичними вправами (хоча б трохи) і намагайтеся тримати рівень стресу під контролем.

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