Як би ви не любили свою роботу, повернення додому після зміни – це, мабуть, ваш найулюбленіший час доби. Не кажучи вже про радість п'ятничного вечора і всіх вихідних попереду.

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Як найкраще проводити свої вихідні дні

І тут вам може здатися, що лежання на дивані за переглядом улюбленого серіалу – це ключ до щастя, але це не так. Дослідження показали, що все може бути навпаки. За опублікованими Harvard Business Review даними, пасивний відпочинок не настільки ефективний, як активний.

А що таке активний відпочинок? Ні, не хвилюйтеся, це не про підготовку до роботи на наступний тиждень. Це про те, щоб використовувати свій вільний час для особистих цілей. Зустрічі з друзями, похід на вечерю з сім'єю, планування побачення або навіть прибирання в домі можуть стати чудовим джерелом добробуту.

Згідно з опитуванням HBR, учасники, які мали плани на різдвяні свята (не обов'язково подорожі), були на 8% щасливішими, ніж ті, хто не планував нічого робити у вихідні дні.

на різдвяні свята (не обов'язково подорожі), були на 8% щасливішими, ніж ті, хто не планував нічого робити у вихідні дні. Крім того, ті, хто планував щось робити, провели на 28% більше часу зі своїми близькими, що, як доведено наукою, є секретом щастя.

Дослідження показують, що пасивний відпочинок не настільки ефективний, як активний / Фото freepik

Якщо замислитися, це має сенс. Дні, які ви присвячуєте прогулянкам, зустрічам та іншим справам, минають швидше. І водночас ви відчуваєте, що маєте від них набагато більше.

Ви повертаєтеся до роботи більш відпочилими, розслабленими, навіть якщо вирішили лагодити свій будинок в суботу.

розслабленими, навіть якщо вирішили лагодити свій будинок в суботу. Факт того, що ви взялися за цю мету, закінчили її, а потім змогли насолодитися результатом, змушує вас відчувати себе набагато краще, ніж якби ви провели цілий день, нічого не роблячи.

А скільки разів з вами таке траплялося, коли в неділю ввечері ви відчували, що змарнували вихідні, що не відпочили?

Тож знайте: хоча свята та вихідні призначені для релаксації, не варто забувати про активний відпочинок. Ваше самопочуття буде вам за це вдячне.

Ви можете почати з того, щоб максимально використати цей вихідний, або вже весь наступний вікенд.