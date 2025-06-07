Поспіть удень – і ось які ви здобудете 5 переваг для здоров'я

Щоденна обідня дрімота не є ознакою лінощів або передвісником низької продуктивності. Навпаки, вона може бути дуже корисною для вашого мозку, енергійності й загального здоров'я.

Звісно, ця обідня дрімота не замінить 8 годин нічного сну, але цілком може відновити якісь втрачені години. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про цю та інші переваги докладніше.

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Переваги денного сну, про які вам варто знати

Фахівці стверджують, що денний сон дозволяє розслабитися, відчувати менше втоми впродовж дня, розвинути більшу пильність та мати кращий настрій. Що стосується переваги для роботи, то ось вона – це краща працездатність, швидша реакція та чіпкіша пам'ять.

Адже після дрімання набагато легше зосередитися на завданнях, зустрічах, за кермом чи в інших ситуаціях, коли втрачати уважність не можна. А ще воно допомагає уникнути імпульсивності та зайвих розчарувань, натомість посилити креативність та вправність мозку.

Ви зможете швидше розв'язувати проблеми та знаходити відповіді й рішення, будете краще виконувати свої щоденні завдання, тренування та будь-які особисті проєкти. Не кажучи вже про те, що з денним сном ви будете підтримувати хороше серцево-судинне здоров'я, а отже з роками мати менший ризик серцевих захворювань та інфарктів.

Обідня дрімота не замінить нічний сон, але вона має низку своїх відчутних переваг / Фото aleksandarlittlewolf@freepik

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