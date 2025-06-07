Поспите днем – и вот какие вы получите 5 преимуществ для здоровья

Ежедневная обеденная дремота не является признаком лени или предвестником низкой производительности. Наоборот, она может быть очень полезной для вашего мозга, энергичности и общего здоровья.

Конечно, эта обеденная дремота не заменит 8 часов ночного сна, но вполне может восстановить какие-то потерянные часы. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом и других преимуществах подробнее.

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Преимущества дневного сна, о которых вам стоит знать

Специалисты утверждают, что дневной сон позволяет расслабиться, чувствовать меньше усталости в течение дня, развить большую бдительность и иметь лучшее настроение. Что касается преимущества для работы, то вот оно – это лучшая работоспособность, быстрая реакция и цепкая память.

Ведь после дремоты гораздо легче сосредоточиться на задачах, встречах, за рулем или в других ситуациях, когда терять внимательность нельзя. А еще она помогает избежать импульсивности и лишних разочарований, вместо этого усилить креативность и ловкость ума.

Вы сможете быстрее решать проблемы и находить ответы и решения, будете лучше выполнять свои ежедневные задачи, тренировки и любые личные проекты. Не говоря уже о том, что с дневным сном вы будете поддерживать хорошее сердечно-сосудистое здоровье, а значит с годами иметь меньший риск сердечных заболеваний и инфарктов.

Обеденная дремота не заменит ночной сон, но она имеет ряд своих ощутимых преимуществ / Фото aleksandarlittlewolf@freepik

Как делать перерыв на обеденный сон правильно, чтобы получить все его преимущества