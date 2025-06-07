Поспите днем – и вот какие вы получите 5 преимуществ для здоровья
- Дневной сон помогает расслабиться, уменьшить усталость, повысить бдительность и улучшить настроение, работоспособность, скорость реакции и память.
- Оптимальное время для дневного сна – середина дня, не позднее 15:00, продолжительность 20 – 30 минут, желательно в прохладном, тихом и темном месте.
Ежедневная обеденная дремота не является признаком лени или предвестником низкой производительности. Наоборот, она может быть очень полезной для вашего мозга, энергичности и общего здоровья.
Конечно, эта обеденная дремота не заменит 8 часов ночного сна, но вполне может восстановить какие-то потерянные часы. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом и других преимуществах подробнее.
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Преимущества дневного сна, о которых вам стоит знать
Специалисты утверждают, что дневной сон позволяет расслабиться, чувствовать меньше усталости в течение дня, развить большую бдительность и иметь лучшее настроение. Что касается преимущества для работы, то вот оно – это лучшая работоспособность, быстрая реакция и цепкая память.
Ведь после дремоты гораздо легче сосредоточиться на задачах, встречах, за рулем или в других ситуациях, когда терять внимательность нельзя. А еще она помогает избежать импульсивности и лишних разочарований, вместо этого усилить креативность и ловкость ума.
Вы сможете быстрее решать проблемы и находить ответы и решения, будете лучше выполнять свои ежедневные задачи, тренировки и любые личные проекты. Не говоря уже о том, что с дневным сном вы будете поддерживать хорошее сердечно-сосудистое здоровье, а значит с годами иметь меньший риск сердечных заболеваний и инфарктов.
Как делать перерыв на обеденный сон правильно, чтобы получить все его преимущества
- Чтобы получить все преимущества дремоты в обеденный перерыв, нужно прибегать к ней правильно. Лучшее время – середина дня, не позднее 15:00, чтобы дремота не повлияла на ваш ночной сон.
- Спать днем стоит тогда, когда (и если) вы начинаете чувствовать усталость или сонливость. Планируйте дневной сон в те дни, когда вы знаете, что будете спать меньше ночью. Скажем, из-за поездки, какого-то события или работы.
- Спать следует в прохладном и тихом месте, желательно темном и без лишних вещей, которые могут отвлекать ваше внимание. В офисе это должно быть приватное место, обязательно согласованное с вашим руководителем. Но это может быть и ваша машина – кому-то она будет более удобным вариантом, чем спать на столе.
- Продолжительность сна – от 20 до 30 минут. Это важно, потому что длинная дремота может прервать цикл глубокого сна, и вы проснетесь даже более уставшим.