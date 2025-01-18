Нові Nike Air Max 90s – якраз те взуття, в якому Бетмен радо бігав би Готемом

Вони не є офіційними кросівками Бетмена і не мають нічого спільного з коміксами DC. Але всі називають їх Nike Air Max 90 Batman.

Ну, просто вони явно натхненні культовим Темним Лицарем. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про нові Nike Air Max 90 Black/Buff Gold.

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Ось кросівки, які сам Бетмен обрав би для своїх нічних місій

Кросівки Nike Air Max 90 Black/Buff Gold є справжнім витвором стилю. Вони мають дизайн, що підкреслює чорні та золоті деталі. Ця модель, здається, віддає данину естетиці костюма Бетмена.

Бетмен і Nike були пов'язані кілька разів в історії кінематографа. У фільмі 1989 року Тіма Бертона з Майклом Кітоном Бетмен був взутий у спеціальні черевики, створені на основі кросівок Nike, модифікованих щодо обладунків персонажа. Цей зв'язок допоміг зміцнити ідею про те, що спортивне взуття – це не тільки для спорту, але й для виразного стилю в будь-якому контексті.

Запуск нової моделі Air Max 90 Black/Buff Gold здається прямим натяком на всесвіт супергероїв: глибока чорна основа нагадує костюм Темного Лицаря, а золоті акценти – елементи його поясу або гаджети. Тобто це поєднання кольорів є не лише естетично привабливим, але й пов'язане з історією персонажа.

Nike Air Max 90 Black/Buff Gold є справжнім витвором стилю й асоціюються з естетикою Бетмена / Фото виробника

Що стосується конструкції: для верху обрали синтетичні волокна, сітку і шкіру. Таке поєднання забезпечує легкість і повітропроникність, а також міцність, необхідну для повсякденного носіння. А м'який дотик сірого кольору на підошві, люверсах, проміжній підошві та п'ятці додає нотку витонченості та глибини кольору. Модель Black/Buff Gold надійде у продаж навесні 2025 року і коштуватиме близько 140 євро.

Загалом Nike Air Max 90 (спочатку з назвою Air Max III) була випущена в 1990 році. Найбільш помітною і революційною особливістю кросівок на той час був видимий блок Air Max у проміжній підошві. Ця повітряна капсула, розташована в боковині, стала візитівкою Nike і забезпечила рівень комфорту та амортизації, з яким мало яке інше взуття могло зрівнятися. Також дизайн силуету з його кутастими лініями та панелями забезпечив футуристичний, обтічний вигляд, який швидко завоював шанувальників бігу, а згодом і всю культуру кросівок.

За роки існування Air Max 90 зазнали численних трансформацій, адаптацій та перевидань. А проте на чоловічій модній сцені вони є основним елементом, який органічно вписується в міський, спортивний або навіть напівофіційний стиль.