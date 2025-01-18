Новые Nike Air Max 90s – как раз та обувь, в которой Бэтмен с радостью бегал бы по Готэму

Они не являются официальными кроссовками Бэтмена и не имеют ничего общего с комиксами DC. Но все называют их Nike Air Max 90 Batman.

Ну, просто они явно вдохновленные культовым Темным Рыцарем. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает о новых Nike Air Max 90 Black/Buff Gold.

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Вот кроссовки, которые сам Бэтмен выбрал бы для своих ночных миссий

Кроссовки Nike Air Max 90 Black/Buff Gold являются настоящим произведением стиля. Они показывают дизайн, подчеркивающий черные и золотые детали. Эта модель, кажется, отдает дань эстетике костюма Бэтмена.

Бэтмен и Nike были связаны несколько раз в истории кинематографа. В фильме 1989 года Тима Бертона с Майклом Китоном Бэтмен был обут в специальные ботинки, созданные на основе кроссовок Nike, модифицированных относительно доспехов персонажа. Эта связь помогла укрепить идею, что спортивная обувь – это не только для спорта, но и для выразительного стиля в любом контексте.

Запуск новой модели Air Max 90 Black/Buff Gold кажется прямым намеком на вселенную супергероев: глубокая черная основа напоминает костюм Темного Рыцаря, а золотые акценты – элементы его пояса или гаджеты. То есть это сочетание цветов является не только эстетически привлекательным, но и связано с историей персонажа.

Nike Air Max 90 Black/Buff Gold являются настоящим произведением стиля и ассоциируются с эстетикой Бэтмена / Фото производителя

Что касается конструкции: для верха выбрали синтетические волокна, сетку и кожу. Такое сочетание обеспечивает легкость и воздухопроницаемость, а также прочность, необходимую для повседневной носки. А мягкое прикосновение серого цвета на подошве, люверсах, промежуточной подошве и пятке добавляет нотку изящества и глубины цвета. Модель Black/Buff Gold поступит в продажу весной 2025 года и будет стоить около 140 евро.

В общем Nike Air Max 90 (сначала с названием Air Max III) была выпущена в 1990 году. Наиболее заметной и революционной особенностью кроссовок в то время был видимый блок Air Max в промежуточной подошве. Эта воздушная капсула, расположенная в боковине, стала визитной карточкой Nike и обеспечила уровень комфорта и амортизации, с которым мало какая другая обувь могла сравниться. Также дизайн силуэта с его угловатыми линиями и панелями обеспечил футуристический, обтекаемый вид, который быстро завоевал поклонников бега, а впоследствии и всю культуру кроссовок.

За годы существования Air Max 90 претерпели многочисленные трансформации, адаптаций и переизданий. Тем не менее на мужской модной сцене они являются основным элементом, который органично вписывается в городской, спортивный или даже полуофициальный стиль.