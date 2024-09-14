Психологи пояснили нашу одержимість грішми та як від неї позбавитися

У народі кажуть, що справа не в грошах, а в їхній кількості. Справді, наша потреба у фінансовій безпеці здається всепоглинаючою. Гроші стали культурною нав'язливою ідеєю, вони впливають на кожен аспект нашого життя.

Але звідки ця одержимість грошима? Що змушує нас хотіти все більше і більше? Двоє експертів із розладів через тривоги та залежності, психологиня Еммануель Доббелаере та психоаналітик Крістіан Рішомм, мають пояснення.

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Чому ми зациклені на грошах

Безпека. Це один із перших аспектів: наші стосунки з грошима часто визначені нашим особистим досвідом, особливо тим, який позначений нестачею. Часто це пов'язано з незахищеністю, або ж травмами через нестачу грошей. Потреба в безпеці перетворюється у нав'язливу ідею, коли гроші стають синонімом захисту. Люди, які виросли в нестабільних умовах, часто накопичують заощадження, значно більші за необхідні – бо бояться знову опинитися у фінансовій кризі. Тобто навіть мультимільйонер може економити на опаленні, бо має страх, що гроші можуть закінчитися будь-якої миті.

Це один із перших аспектів: наші стосунки з грошима часто визначені нашим особистим досвідом, особливо тим, який позначений нестачею. Часто це пов'язано з незахищеністю, або ж травмами через нестачу грошей. Потреба в безпеці перетворюється у нав'язливу ідею, коли гроші стають синонімом захисту. Люди, які виросли в нестабільних умовах, часто накопичують заощадження, значно більші за необхідні – бо бояться знову опинитися у фінансовій кризі. Тобто навіть мультимільйонер може економити на опаленні, бо має страх, що гроші можуть закінчитися будь-якої миті. Залежність. Невпинна гонитва за грошима може швидко перетворитися на залежність. Гроші діють на мозок як наркотик, активуючи схему винагороди. Кожен виграш, кожна фінансова можливість вивільняє дозу дофаміну, гормону задоволення. Це той самий механізм, який проявляється у пристрасті до азартних ігор, і зрештою призводить до психологічної залежності. Небезпека тут у тому, що гроші в цьому контексті перестають бути простим інструментом чи засобом обміну. Вони стають пошуком особистого ствердження, втечею від тривоги. Чим більше заробляєш, тим більше хочеться, ніби гроші усунуть всі проблеми.

Звідки у нас одержимість грошима і що змушує нас хотіти все більше і більше? / Фото wirestock@freepik

Самооцінка. Гроші часто стають її замінником. Деякі люди оцінюють свою особистість крізь призму свого банківського рахунку. Цей механізм часто сягає корінням у дитинство, коли ми вчимося асоціювати матеріальний успіх з особистим. У тих, хто не мав достатньо любові чи емоційного схвалення, згодом розвивається думка, що багатство є єдиним показником цінності. Тобто гроші є проєкцією набагато глибших бажань, особливо бажань контролю чи безпеки. Гроші часто символізують захист від емоційної вразливості, а накопичення грошей або нав'язливе їх витрачання стає способом маскування емоційних недоліків.

Гроші часто стають її замінником. Деякі люди оцінюють свою особистість крізь призму свого банківського рахунку. Цей механізм часто сягає корінням у дитинство, коли ми вчимося асоціювати матеріальний успіх з особистим. У тих, хто не мав достатньо любові чи емоційного схвалення, згодом розвивається думка, що багатство є єдиним показником цінності. Тобто гроші є проєкцією набагато глибших бажань, особливо бажань контролю чи безпеки. Гроші часто символізують захист від емоційної вразливості, а накопичення грошей або нав'язливе їх витрачання стає способом маскування емоційних недоліків. Соцмережі. На одержимість грошима мають вплив культура споживання і соціальні мережі. Адже сучасна культура надає великого значення фінансовому успіху, що створює сильний соціальний тиск. Реклама, інфлюенсери, розкішні вітрини – все це спонукає нас думати, що щастя в речах, які ми маємо. Соціальні мережі посилюють це явище, створюючи постійну спіраль порівняння, в інстаграмі чи тіктоці зовнішні символи багатства всюдисущі. І цей соціальний тиск, навіть якщо він залишається невидимим, підживлює нашу одержимість грошима, спонукаючи нас до нескінченного пошуку більшого.

Здорові стосунки з грошима можна відновити, але треба попрацювати над собою / Фото drobotdean@freepik

Як відновити здорові стосунки з грошима

Перший крок – це завжди визнання . У цьому випадку – визнання своїх дисфункціональних переконань.

. У цьому випадку – визнання своїх дисфункціональних переконань. Потім треба дослідити, чому вони сформувалися, і розрядити надмірне значення, яке ми надаємо грошам.

надмірне значення, яке ми надаємо грошам. Також треба попрацювати над своєю самооцінкою – навчитися цінувати себе, безвідносно до грошей.

над своєю самооцінкою – навчитися цінувати себе, безвідносно до грошей. Нарешті, дуже важливо навчитися бачити в грошах те, чим вони є насправді: інструмент, а не самоціль.

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