Психологи объяснили нашу одержимость деньгами и как от нее избавиться

В народе говорят, что дело не в деньгах, а в их количестве. Действительно, наша потребность в финансовой безопасности кажется всепоглощающей. Деньги стали культурной навязчивой идеей, они влияют на каждый аспект нашей жизни.

Но откуда эта одержимость деньгами? Что заставляет нас хотеть все больше и больше? Два эксперта по расстройствам из-за тревоги и зависимости, психолог Эммануэль Доббелаере и психоаналитик Кристиан Ришомм, дают объяснение.

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Почему мы зациклены на деньгах

Безопасность. Это один из первых аспектов: наши отношения с деньгами часто определены нашим личным опытом, особенно тем, который обозначен недостатком. Часто это связано с незащищенностью, или же травмами из-за недостатка денег. Потребность в безопасности превращается в навязчивую идею, когда деньги становятся синонимом защиты. Люди, которые выросли в нестабильных условиях, часто накапливают сбережения, значительно больше необходимых – потому что боятся снова оказаться в финансовом кризисе. То есть даже мультимиллионер может экономить на отоплении, потому что ощущает страх, что деньги могут закончиться в любой момент.

Это один из первых аспектов: наши отношения с деньгами часто определены нашим личным опытом, особенно тем, который обозначен недостатком. Часто это связано с незащищенностью, или же травмами из-за недостатка денег. Потребность в безопасности превращается в навязчивую идею, когда деньги становятся синонимом защиты. Люди, которые выросли в нестабильных условиях, часто накапливают сбережения, значительно больше необходимых – потому что боятся снова оказаться в финансовом кризисе. То есть даже мультимиллионер может экономить на отоплении, потому что ощущает страх, что деньги могут закончиться в любой момент. Зависимость. Неустанная погоня за деньгами может быстро превратиться в зависимость. Деньги действуют на мозг как наркотик, активируя схему вознаграждения. Каждый выигрыш, каждая финансовая возможность высвобождает дозу дофамина, гормона удовольствия. Это тот самый механизм, который проявляется в пристрастии к азартным играм, и в конце концов приводит к психологической зависимости. Опасность здесь в том, что деньги в этом контексте перестают быть простым инструментом или средством обмена. Они становятся поиском самоутверждения, бегством от тревоги. Чем больше зарабатываешь, тем больше хочется, будто деньги устранят все проблемы.

Откуда у нас одержимость деньгами и что заставляет нас хотеть все больше и больше? / Фото wirestock@freepik

Самооценка. Деньги часто становятся ее заменителем. Некоторые люди оценивают свою личность сквозь призму своего банковского счета. Этот механизм часто уходит корнями в детство, когда мы учимся ассоциировать материальный успех с личным. У тех, кто не получал достаточно любви или эмоционального одобрения, впоследствии развивается мысль, что богатство является единственным показателем ценности. То есть деньги являются проекцией гораздо более глубоких желаний, особенно желаний контроля или безопасности. Деньги часто символизируют защиту от эмоциональной уязвимости, а накопление денег или навязчивое их расходование становится способом маскировки эмоциональных недостатков.

Деньги часто становятся ее заменителем. Некоторые люди оценивают свою личность сквозь призму своего банковского счета. Этот механизм часто уходит корнями в детство, когда мы учимся ассоциировать материальный успех с личным. У тех, кто не получал достаточно любви или эмоционального одобрения, впоследствии развивается мысль, что богатство является единственным показателем ценности. То есть деньги являются проекцией гораздо более глубоких желаний, особенно желаний контроля или безопасности. Деньги часто символизируют защиту от эмоциональной уязвимости, а накопление денег или навязчивое их расходование становится способом маскировки эмоциональных недостатков. Соцсети. На одержимость деньгами оказывают влияние культура потребления и социальные сети. Ведь современная культура придает большое значение финансовому успеху, что создает сильное социальное давление. Реклама, инфлюенсеры, роскошные витрины – все это побуждает нас думать, что счастье в вещах, которыми мы владеем. Социальные сети усиливают это явление, создавая постоянную спираль сравнения, в инстаграме или тиктоке внешние символы богатства вездесущи. И это социальное давление, даже если оно остается невидимым, подпитывает нашу одержимость деньгами, побуждая нас к бесконечному поиску большего.

Здоровые отношения с деньгами можно восстановить, но надо поработать над собой / Фото drobotdean@freepik

Как восстановить здоровые отношения с деньгами

Первый шаг – это всегда признание . В этом случае – признание своих дисфункциональных убеждений.

. В этом случае – признание своих дисфункциональных убеждений. Затем надо исследовать, почему они сформировались, и разрядить чрезмерное значение, которое мы придаем деньгам.

чрезмерное значение, которое мы придаем деньгам. Также надо поработать над своей самооценкой – научиться ценить себя, безотносительно к деньгам.

над своей самооценкой – научиться ценить себя, безотносительно к деньгам. Наконец, очень важно научиться видеть в деньгах то, чем они есть на самом деле: инструмент, а не самоцель.

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