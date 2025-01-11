Чому ці люди нас бісять: наука знайшла відповідь, і вона не всім сподобається

Людині властиво недолюблювати людей, які відрізняються. Особливо тих, хто "не такий" на вигляд чи думає "не так". Нюанси лише в тому, проти кого ми маємо упередження.

А ці упередження можуть бути пов'язані з нашим загальним інтелектом. До такого висновку дійшли у новому дослідженні Тілбурзького університету, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чому люди так дратують одне одного

Дослідники Марк Брандт і Джаррет Кроуфорд проаналізували 5914 суб'єктів у своєму експерименті. Спершу вони перевірили учасників за допомогою тесту словника, корельованого з IQ. Після визначення рівня інтелекту учасникам поставили низку запитань у 2 тестах.

Тест перший: хто є мішенню упереджень. Брандт і Кроуфорд відтворювали попередні негативні асоціації між когнітивними здібностями й упередженнями щодо груп, які вважають ліберальними, нетрадиційними, і які мають нижчий рівень вибору щодо членства в групі.

Однак ми виявили протилежне (тобто позитивні асоціації) для груп, які сприймають як консервативні, традиційні, та які мають вищий рівень вибору щодо членства в групі,

– наголосили дослідники.

Наші упередження можуть бути пов'язані з нашим інтелектом / Фото master1305@freepik

Тест другий: хто проявляє міжгрупову упередженість. Дослідники виявили, що "люди з відносно вищими й нижчими рівнями когнітивних здібностей демонструють приблизно однаковий рівень міжгрупової упередженості, але до різних груп".

Люди з нижчими когнітивними здібностями схильні упереджено ставитися до нетрадиційних або ліберальних груп, а також до груп, які не мають вибору у своєму статусі. Наприклад, за расою, статтю або сексуальною орієнтацією.

когнітивними здібностями схильні упереджено ставитися до або ліберальних груп, а також до груп, які не мають вибору у своєму статусі. Наприклад, за расою, статтю або сексуальною орієнтацією. А люди з вищим рівнем інтелекту упереджено ставляться до груп, які вважають традиційними або які мають великий вибір у своїх асоціаціях. Це, наприклад, консерватори.

Люди не люблять людей, які відрізняються від них. Приниження людей з іншим світоглядом може допомогти людям підтримувати правильність їхнього власного світогляду,

– кажуть Брандт і Кроуфорд.

У двох словах: і розумні, і не дуже люди мають упередження. Різниця лише в тому, на кого вони спрямовують свою ненависть.