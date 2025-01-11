Почему эти люди нас бесят: наука нашла ответ, и он не всем понравится

Человеку свойственно недолюбливать людей, которые отличаются. Особенно тех, кто "не такой" внешне или думает "не так". Нюансы только в том, против кого мы имеем предубеждения.

А эти предубеждения могут быть связаны с нашим общим интеллектом. К такому выводу пришли в новом исследовании Тилбургского университета, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Почему люди так раздражают друг друга

Исследователи Марк Брандт и Джаррет Кроуфорд проанализировали 5914 субъектов в своем эксперименте. Сначала они проверили участников с помощью теста словаря, коррелированного с IQ. После определения уровня интеллекта участникам задали ряд вопросов в 2 тестах.

Тест первый: кто является мишенью предубеждений. Брандт и Кроуфорд воспроизводили предыдущие негативные ассоциации между когнитивными способностями и предубеждениями относительно групп, которые считают либеральными, нетрадиционными, и которые имеют более низкий уровень выбора относительно членства в группе.

Однако мы обнаружили противоположное (то есть положительные ассоциации) для групп, которые воспринимают как консервативные, традиционные, и которые имеют более высокий уровень выбора относительно членства в группе,

– отметили исследователи.

Наши предубеждения могут быть связаны с нашим интеллектом / Фото master1305@freepik

Тест второй: кто проявляет межгрупповую предвзятость. Исследователи обнаружили, что "люди с относительно высокими и низкими уровнями когнитивных способностей демонстрируют примерно одинаковый уровень межгрупповой предвзятости, но к разным группам".

Люди с более низкими когнитивными способностями склонны предвзято относиться к нетрадиционным или либеральным группам, а также к группам, которые не имеют выбора в своем статусе. Например, по расе, полу или сексуальной ориентации.

когнитивными способностями склонны предвзято относиться к или либеральным группам, а также к группам, которые не имеют выбора в своем статусе. Например, по расе, полу или сексуальной ориентации. А люди с более высоким уровнем интеллекта предвзято относятся к группам, которые считают традиционными или которые имеют большой выбор в своих ассоциациях. Это, например, консерваторы.

Люди не любят людей, которые отличаются от них. Унижение людей с другим мировоззрением может помочь людям поддерживать правильность их собственного мировоззрения,

– говорят Брандт и Кроуфорд.

В двух словах: и умные, и не очень люди имеют предубеждения. Разница лишь в том, на кого они направляют свою ненависть.