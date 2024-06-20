Чому місяць нашої Землі не має власного імені

Трохи парадоксальне питання: чому Місяць – це просто місяць, а не має окремого власного імені? Відповідь на нього не настільки очевидна, як може здатися на перший погляд.

Звісно, супутник Землі має назву. Українською мовою – це "Місяць". Але цим же словом, лише з малої літери, позначають і супутник будь-якої іншої планети.

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Тобто, по суті, слово "місяць" не є власною назвою. А наш Місяць ми відрізняємо тільки тим, що пишемо його з великої літери.

Як називається Місяць: лінгвістично-історичний екскурс

Скажімо, англійське слово Moon ("Місяць") має протогерманське походження – від схожого за звучанням слова, яке увійшло в ужиток кілька тисяч років тому на Півночі Європи.

Латинською мовою наш природний супутник називається Luna (звідси й російська назва "Луна").

І хоча в англійській мові багато запозичень з латинської (частина Британії була колонізована римлянами), все ж чимало термінів, пов’язаних з Місяцем, сформувалися саме від латинського слова, а не від протогерманського.

а не від протогерманського. Скажімо, прикметник "місячний" – lunar, або іменник "лунатик" – lunatic (зараз так часто називають людей, які ходять уві сні, але у давнину цим словом позначали людей із психічними розладами – вважалося, що їх викликають саме фази Місяця).

Давньогрецька назва Місяця – Selene ("Селена"). Це, власне, ім'я відповідної богині з давньогрецької міфології. І, от цікаво, саме від нього (а не від Moon чи Luna) походить англійське слово "селенологія" – наука про геологію Місяця.

Тобто, як бачимо, пов'язана з Місяцем термінологія та побутові слова впродовж століть переплелися тісно та навіть дещо хаотично. Але людство не має одного слова, яким усі позначали б єдиний і неповторний природний супутник нашої Землі.



Moon, Selene, Luna, Місяць – це все про нього / Фото NASA

Чому так сталося: ось як це пояснили у NASA

Упродовж більшої частини людської історії просто не було потреби мати конкретний термін, щоб відрізнити наш Місяць від інших супутників, які обертаються навколо інших планет Сонячної системи чи тим більше інших систем, про існування яких і не здогадувалися. Не було потреби, бо люди не знали, що існують інші супутники.

Поки Галілей у 1610 році не виявив, що у Юпітера були супутники, люди думали, що Місяць був єдиним існуючим супутником,

– мовиться на сайті NASA.

Далі астрономи відкривали все більше й більше нових супутників, давали їм назви, але – слово "місяць" як позначення супутника міцно вкоренилося як у побуті, так і в науці.

давали їм назви, але – слово "місяць" як позначення супутника міцно вкоренилося як у побуті, так і в науці. Супутники інших планет ми називаємо місяцями, бо вони, як і наш Місяць, обертаються навколо своїх планет.

Іноді це заплутує, правда – тож просто не забувай, що наш Місяць – завжди з великої літери. Більше тут нічого не зробиш.