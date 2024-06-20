Почему луна нашей Земли не имеет собственного имени

Несколько парадоксальный вопрос: почему Луна – это просто луна, а не имеет отдельного собственного имени? Ответ на него не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд.

Конечно, у спутника Земли есть имя. На украинском языке – это "Місяць". Но этим же словом, только с маленькой буквы, обозначают и спутник любой другой планеты.

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То есть, по сути, слово "місяць" не является именем собственным. А наш "Місяць" мы отличаем только тем, что пишем его с заглавной буквы.

Как называется Луна: лингвистически-исторический экскурс

Скажем, английское слово Moon ("Місяць") имеет протогерманское происхождение – от похожего по звучанию слова, которое вошло в употребление несколько тысяч лет назад на Севере Европы.

На латинском языке наш естественный спутник называется Luna (отсюда и российское название "Луна").

И хотя в английском языке много заимствований из латинского (часть Британии была колонизирована римлянами), все же многие термины, связанные с Луной, сформировались именно от латинского слова, а не от протогерманского.

Скажем, прилагательное "лунный" – lunar, или существительное "лунатик" – lunatic (сейчас так часто называют людей, которые ходят во сне, но в древности этим словом обозначали людей с психическими расстройствами – считалось, что их вызывают именно фазы Луны).

Древнегреческое название Луны – Selene ("Селена"). Это, собственно, имя соответствующей богини из древнегреческой мифологии. И, вот интересно, именно от него (а не от Moon или Luna) происходит английское слово "селенология" – наука о геологии Луны.

То есть, как видим, связанная с Луной терминология и бытовые слова на протяжении веков переплелись тесно и даже несколько хаотично. Но у человечества нет одного слова, которым все обозначали бы единственный и неповторимый естественный спутник нашей Земли.



Moon, Selene, Luna, Луна – это все о ней / Фото NASA

Почему так произошло: вот как это объяснили в NASA

На протяжении большей части человеческой истории просто не было необходимости иметь конкретный термин, чтобы отличить нашу Луну от других спутников, вращающихся вокруг других планет Солнечной системы или, тем более, других систем, о существовании которых и не догадывались. Не было необходимости, потому что люди не знали, что существуют другие спутники.

Пока Галилей в 1610 году не обнаружил, что у Юпитера были спутники, люди думали, что Луна была единственным существующим спутником,

– указано на сайте NASA.

Далее астрономы открывали все больше и больше новых спутников, давали им названия, но слово "луна" как обозначение спутника прочно укоренилось как в быту, так и в науке.

Спутники других планет мы называем лунами , потому что они, как и наша Луна, вращаются вокруг своих планет.

Иногда это запутывает, правда – поэтому просто не забывай, что наша Луна – всегда с заглавной буквы. И больше тут ничего не сделаешь.