Нарешті відома точна причина, чому британці придумують найкращі ідеї на унітазі

Деякі з найбільших доленосних рішень, за словами британців, вони прийняли в туалеті – як-от про відкриття власного бізнесу чи народження дітей. Кажуть, ця кімната дає те, чого немає в інших.

Понад дві третини опитаних стверджують, що свої найкращі ідеї вони придумали в туалеті, буквально на унітазі. А 10% сказали, що саме там вони відчувають себе найбільш вдумливими та творчими – куди більше, ніж в офісі.

Дивіться також Пентагон заплатив Двейну "Скелі" Джонсону за рекламу рекрутингу: чому тепер просить гроші назад

Британці називають туалет найкращим приміщенням для розв'язання проблем

Ще 39% сказали, що усамітнення допомагає їм відчувати себе більш натхненними, оскільки вони "вільні від чинників, які відвертають увагу". А приблизно кожен п'ятий – 18% – сказав, що у туалеті прийняв "рішення, яке змінило його життя".

Такі от результати дослідження бренду екопаперу для туалетів Who Gives A Crap. Вони також показали, що понад третина (38%) респондентів під час роботи усамітнюються в туалеті, щоб надихнутися робочим питанням.

Кожен п'ятий британець прийняв "рішення, яке змінило його життя", у туалеті / Колаж 24 Каналу фото freepik

Я найкраще працюю в туалеті. Я не знаю, що таке є в туалеті, але щоразу, коли мені потрібно підготуватися до важливої робочої зустрічі або розв'язати якусь проблему, я йду туди, і ідеї самі приходять до мене в голову,

– каже Офісний працівник Дейв Гудман з Манчестера.

Девід Тітман, один із менеджерів Who Gives Crap, пояснює:

Ідеї часто з'являються у вашій голові, коли ви найменше їх очікуєте, і здається, саме на унітазі ви даруєте собі ту маленьку мить, коли розум може стати творчим.

Прикро, та ми не бачили такого опитування серед українців. А цікаво було б дізнатися статистику.