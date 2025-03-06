Чому не можна наливати через руку і до чого тут небіжчики

Застілля частенько супроводжуються дотриманням певних ритуалів і забобон. Одна із них стосується того, що не можна наливати через руку. І ми розповімо вам чому!

Існує безліч забобонів, пов'язаних із наливанням напоїв. Частина з них описують лиха, які можна накликати на себе, якщо наливати через руку. І на них 24 Канал сконцентрує свою увагу цього разу!

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Чому не можна наливати через руку

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

Наливання через руку і похоронні обряд

Це одна з найпоширеніших причин, чому люди уникають наливання через руку. Згідно з деякими традиціями, небіжчика перед похованням обмивають, використовуючи саме такий спосіб переливання води. Відтак, за одним із вірувань, така дія може стати передбаченням того, що ви втратите когось близького вам.

Наливання через руку – символ пияцтва

А ще наші предки вірили в те, що звичка наливати через руку спиртні напої може стати передвісником майбутнього алкоголізму. Ба більше, у давнину можна було почути таку фразу: "Наливаєш через руку – споюєш себе або товариша".

Наливання через руку до розриву зв'язків

Крім того, за народними віруваннями, ви своїми ж руками можете зруйнувати стосунки з тими, кого цінуєте. Стосується це тієї людини, якій ви наливаєте через руку. Згідно з повір'ям, відповідний жест буцімто "перерізає" зв'язок між вами.

Наливання через руку може негативно вплинути на стосунки / Фото freepik

Що робити, якщо налили через руку?

Передовсім важливо не панікувати. Так, може бути, що ви або з неуважності, або через відсутність вільного простору за столом налили напій через руку. На щастя, негативний вплив можна "нейтралізувати" з допомогою кількох простих дій:

Постукайте тричі по дереву. Відповідна дія допоможе "відбити" погану прикмету.

Також можна промовити про себе "Не на мене" або фразу "Щоб не збулося".

А ще ви можете перехреститись або ж змити руки водою. Це дозволить очистити себе від можливих наслідків зі знаком "мінус".

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Вірите ви у ці прикмети, чи ні, але не ігноруйте їх, щоб не спричинити конфліктної ситуації десь під час застілля.