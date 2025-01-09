Ось чому ми ніяк не можемо навчитися говорити "ні" іншим
Навчитися говорити "ні" дуже важко, а для декого й неможливо. Особливо у тих випадках, коли людина, яка просить нас про щось, є для нас особливою.
Ми не хочемо розчарувати, сердити, боїмося втратити цю людину. Але чому так відбувається? Відповідь має 24 Канал із посиланням на GQ.
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Слово "ні" може стати ключем до щастя
Для більшості людей це пов'язано з вихованням. Часто наші батьки вимагають від нас бути слухняними та поступливими, але чомусь не вчать нас встановлювати межі. Класичний приклад – коли нас змушували поцілувати якогось родича, настільки "важливого", що ми його ніколи раніше не бачили.
Коли ми піддавалися – нас вітали й заохочували. Ми сприймали це як винагороду, у підсумку – підвищувався рівень дофаміну, і нам починало здаватися, що погоджуватися і догоджати – це правильно. І що відмова, тобто тверде "ні", лише спричиняє незадоволення в інших, а згодом і у самих себе.
Далі, коли це повторюється знову і знову в різних ситуаціях, ми ніби засвоюємо, що приймати все – це найкраще для нас. Це закріплюється у школі, на роботі та навіть у сім'ї. Бо сказати "так" (навіть щодо того, чого ми не хочемо робити) набагато легше, ніж сказати "ні", тому що тиск інших може пересилити нас.
А коли ми усвідомлюємо, що повинні сказати "ні", то вже відчуваємо тривогу. Ми думаємо, що інша людина вирішить, що ми її не цінуємо, не поважаємо і не любимо. І ось так ми втягуємося в різні зобов'язання, які не хочемо чи не можемо виконати. І врешті-решт це коштуватиме нам власних цінностей і добробуту.
Тож дуже важливо навчитися встановлювати межі та обирати шлях, який відбиває те, ким ми є, що ми відчуваємо, які наші думки та цінності. Це буде нелегко, але з практикою і з часом вміння говорити "ні", коли це потрібно, прийде автоматично.
І зауважте: насправді у більшості випадків важливі для нас люди зрозуміють, чому ми говоримо "ні". А ті, хто не зрозуміє, можливо, не заслуговують на місце в нашому житті.