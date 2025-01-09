Вот почему мы никак не можем научиться говорить "нет" другим

Научиться говорить "нет" очень трудно, а для некоторых и невозможно. Особенно в тех случаях, когда человек, который просит нас о чем-то, является для нас особенным.

Мы не хотим разочаровать, разозлить, боимся потерять этого человека. Но почему так происходит? Ответ дает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Слово "нет" может стать ключом к счастью

Для большинства людей это связано с воспитанием. Часто наши родители требуют от нас быть послушными и покладистыми, но почему-то не учат нас устанавливать границы. Классический пример – когда нас заставляли поцеловать какого-то родственника, настолько "важного", что мы его никогда раньше не видели.

Когда мы поддавались – нас приветствовали и поощряли. Мы воспринимали это как вознаграждение, в итоге – повышался уровень дофамина, и нам начинало казаться, что соглашаться и угождать – это правильно. И что отказ, то есть твердое "нет", лишь вызывает недовольство у других, а впоследствии и у самих себя.

Далее, когда это повторяется снова и снова в различных ситуациях, мы как бы усваиваем, что принимать все – это лучшее для нас. Это закрепляется в школе, на работе и даже в семье. Потому что сказать "да" (даже относительно того, чего мы не хотим делать) гораздо легче, чем сказать "нет", потому что давление других может пересилить нас.

А когда мы чувствуем, что должны сказать "нет", то уже ощущаем тревогу. Мы думаем, что другой человек решит, что мы его не ценим, не уважаем и не любим. И вот так мы втягиваемся в различные обязательства, которые не хотим или не можем выполнить. И в конце концов это будет стоить нам собственных ценностей и благополучия.

Почему мы не говорим "нет", даже когда понимаем, что должны это сделать / Фото kues1@freepik

– это когда мы хотим освободить себя от ответственности. То есть избегаем высказывать свое мнение и просто подчиняемся, чтобы потом, когда что-то случится, спрятаться за тем, что это не наша вина. Ведь мы сможем обвинять их, если дела не пойдут хорошо.

Поэтому очень важно научиться устанавливать границы и выбирать путь, который отражает то, кем мы есть, что мы чувствуем, какие наши мысли и ценности. Это будет нелегко, но с практикой и со временем умение говорить "нет", когда это нужно, придет автоматически.

И заметьте: на самом деле в большинстве случаев важные для нас люди поймут, почему мы говорим "нет". А те, кто не поймет, возможно, не заслуживают места в нашей жизни.