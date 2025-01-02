Якщо у вас досі немає пари – то ось 6 причин, чому це так

Значення стосунків для кожного різне. Для когось досвід кохання стоїть на одному рівні з піцою в списку речей, заради яких варто жити.

А хтось готовий на все, щоб бути у парі. Утім, бути готовим замало. 24 Канал із посиланням на GQ пише про те, що може стати на заваді.

Дивіться також Ось 6 речей у стосунках, про які ви не думаєте, коли самотні – а мали б

Ось 6 причин, чому у вас немає пари

Ви занадто зосереджені на собі. Якщо ви самотні й запитуєте себе: "Що зі мною не так?" – то ви фокусуєтесь на собі, а це неправильно. Справа не в тілі чи біографії, і мало яка людина зустрічається з хлопцем тому, що їй сподобалися його передпліччя або тому, що він працює у банку. Якщо людина зацікавлена у вас лише з цих причин, то її не цікавить, хто ви насправді, і такі стосунки дуже швидко зійдуть на пси. Тож передовсім – припиніть зациклюватися на собі, а почніть думати про те, як ви можете додати цінності в життя іншої людини.

Якщо ви самотні й запитуєте себе: "Що зі мною не так?" – то ви фокусуєтесь на собі, а це неправильно. Справа не в тілі чи біографії, і мало яка людина зустрічається з хлопцем тому, що їй сподобалися його передпліччя або тому, що він працює у банку. Якщо людина зацікавлена у вас лише з цих причин, то її не цікавить, хто ви насправді, і такі стосунки дуже швидко зійдуть на пси. Тож передовсім – припиніть зациклюватися на собі, а почніть думати про те, як ви можете додати цінності в життя іншої людини. Ви зустрічаєтеся з кимось тільки коли п'яні. Ви та ваші друзі можете витворяти будь-що на вечірках, але ж зрозумійте – тільки ваша соціальна група вважає їх смішними. Це прекрасно, але перед потенційною парою – ви просто ще один хлопець, який бризкає лимонним соком собі в око в барі.

Ви та ваші друзі можете витворяти будь-що на вечірках, але ж зрозумійте – тільки ваша соціальна група вважає їх смішними. Це прекрасно, але перед потенційною парою – ви просто ще один хлопець, який бризкає лимонним соком собі в око в барі. Ви не запрошуєте на побачення. Чимало розумних, веселих, привабливих чоловіків кажуть, що їхній найгірший страх – бути відкинутим. Так, відкритися іншій людині може бути страшно, тому що вам доведеться показати цій людині, що у вас є справжні почуття. Але, знаєте, за статистикою, ви з більшою ймовірністю зустрінетесь з людиною, якщо запросите її на побачення. І "ні" не буде чимось особистим – просто рухайтеся далі.

Що може завадити вам знайти собі пару / Фото freepik