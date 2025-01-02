Если у вас до сих пор нет пары – то вот 6 причин, почему это так

Значение отношений для каждого разное. Для кого-то опыт любви стоит на одном уровне с пиццей в списке вещей, ради которых стоит жить.

А кто-то готов на все, чтобы быть в паре. Впрочем, быть готовым мало. 24 Канал со ссылкой на GQ пишет о том, что может стать помехой.

Смотрите также Вот 6 вещей в отношениях, о которых вы не думаете, когда одиноки – а должны были бы

Вот 6 причин, почему у вас нет пары

Вы слишком сосредоточены на себе. Если вы одиноки и спрашиваете себя: "Что со мной не так?" – то вы фокусируетесь на себе, а это неправильно. Дело не в теле или биографии, и мало какой человек встречается с парнем потому, что ему понравились его предплечья или потому, что тот работает в банке. Если человек заинтересован в вас только по этим причинам, то его не интересует, кто вы на самом деле, и такие отношения очень быстро сойдут на нет. Поэтому прежде всего – прекратите зацикливаться на себе, а начните думать о том, как вы можете добавить ценности в жизнь другого человека.

Если вы одиноки и спрашиваете себя: "Что со мной не так?" – то вы фокусируетесь на себе, а это неправильно. Дело не в теле или биографии, и мало какой человек встречается с парнем потому, что ему понравились его предплечья или потому, что тот работает в банке. Если человек заинтересован в вас только по этим причинам, то его не интересует, кто вы на самом деле, и такие отношения очень быстро сойдут на нет. Поэтому прежде всего – прекратите зацикливаться на себе, а начните думать о том, как вы можете добавить ценности в жизнь другого человека. Вы встречаетесь с кем-то только когда пьяны. Вы и ваши друзья можете вытворять что угодно на вечеринках, но поймите – только ваша социальная группа считает их смешными. Это прекрасно, но перед потенциальной парой – вы просто еще один парень, который брызгает лимонным соком себе в глаз в баре.

Вы и ваши друзья можете вытворять что угодно на вечеринках, но поймите – только ваша социальная группа считает их смешными. Это прекрасно, но перед потенциальной парой – вы просто еще один парень, который брызгает лимонным соком себе в глаз в баре. Вы не приглашаете на свидание. Немало умных, веселых, привлекательных мужчин говорят, что их худший страх – быть отвергнутым. Да, открыться другому человеку может быть страшно, потому что вам придется показать этому человеку, что у вас есть настоящие чувства. Но, знаете, по статистике, вы с большей вероятностью встретитесь с человеком, если пригласите его на свидание. И "нет" не будет чем-то личным – просто двигайтесь дальше.

Что может помешать вам найти себе пару / Фото freepik