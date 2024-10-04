Чому ніяк не вдається знайти свою другу половинку: причина простіша, ніж ви думаєте

Чи вдавалися ви до питання, чому ніяк не можете знайти свою другу половинку, хоча, здавалося б, усі інші на світі знаходять? Якщо так, то знайте – експерти у сфері стосунків, можливо, знайшли відповідь.

І вона простіша, ніж ви могли собі уявити. Чоловічий портал GQ розповів про це докладно.

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У пошуках пари: чому це такий складний процес, сповнений невдач

Ви коли-небудь думали, що, можливо, ви встановили занадто низьку планку або очікування? Іноді може статися так, що через страх залишитися на самоті, або, можливо, через те, що ви надаєте більше значення одним характеристикам, ніж іншим (наприклад, фігурі проти особистості), ви зрештою приймаєте звички, які шкодять стосункам і роблять вас нещасним.

Психолог і експерт зі стосунків Марк Треверс поділився списком найпоширеніших питань, які, як правило, спричиняють проблеми й підтверджують, що стандарти досягли найнижчого рівня.

Наприклад, не варто вважати нормою те, що у стосунках ви повинні йти на всі жертви, тоді як ваша пара нічого не робить. Це найбільший доказ того, що вона не є вашою спорідненою душею і що ви не будете щасливі ні зараз, ні в майбутньому.

Експерти у сфері стосунків, можливо, знайшли пояснення проблем у пошуку другої половинки / Колаж 24 Каналу фото freepik

Також не варто очікувати, що ваш партнер зміниться до тієї версії, яку ви маєте у своїй голові, або вірити, що ви можете його змінити, особливо щодо токсичної поведінки. У реальному житті це працює не так, і поки ви чекаєте на зміни, яких ніколи не буде, ви втрачаєте можливість знайти когось, з ким ви дійсно сумісні.

Ще одна причина проблем у пошуку половинки в тому, що ви приймаєте мінімум, хоча заслуговуєте на максимум. Ви звикли завжди прощати, виправдовувати все негативне і применшувати проблеми, які насправді роблять вас нещасним.

Усе це разом дає вам стосунки, які не є ані здоровими, ані бодай такими, якими повинні бути, якщо ви дійсно ділите свою долю з кимось, хто любить вас і має намір провести з вами решту життя.

Тому наступного разу, коли зустрінете когось, підніміть свої очікування. Можливо, ваша половинка не з'явиться в найближчі 10 хвилин (а може і з'явиться), але коли ви зустрінете когось особливого, то будете достеменно знати, що це було того варте.

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