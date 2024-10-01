Можливо, є люди, які бачать перспективу такого з першого моменту та здатні уникнути її. Але частіше, пише GQ, можна зустріти людей, які сваряться цілими днями – і не змінюють своїх звичок.
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Пара має це зробити, альтернатива – розрив або нещастя
Розв'язання цієї проблеми може піти двома шляхами: ви або розриваєте стосунки, або продовжуєте бути нещасними. На щастя, експерти з багаторічним досвідом роботи з конфліктними парами створили посібник, який допоможе не допустити жодного з цих двох фіналів.
- Перше, що повинні робити пари – це почати слухати одне одного. Так, це звучить досить очевидно, але річ у тому, що зазвичай, коли суперечки переростають у сварки, це відбувається тому, що жодна зі сторін насправді не слухає іншу. Вони намагаються поставити свою думку вище за іншу і нікуди не приходять. Тому перша зміна в динаміці – це заспокоєння і слухання.
- Друге, що потрібно зробити – усунути будь-яку ворожу поведінку. Це здебільшого про принизливі жести, такі як закочування очей або саркастичний сміх, а також про образливі жарти, які мають начебто показати, що ви насправді думаєте.
Експерти створили посібник, який допоможе не допустити поганого фіналу стосунків / Фото katemangostar@freepik
- Третій крок – це навчитися брати відповідальність за свої помилки. Якщо ви справді вислухали свою пару, якщо її негативне ставлення є проблематичним і вона дає вам про це знати, ви повинні вміти розпізнати його і працювати з цим. А для цього потрібно провести певну роботу з самоаналізу, яка буде нелегкою, але принесе багато користі в майбутньому.
- Нарешті, щоб мати щасливі стосунки, необхідно, щоб конфлікти не ставали віссю стосунків. Біда в тім, що іноді суперечки трапляються настільки часто, що стають єдиною взаємодією у парі. Тому експерти рекомендують шукати спільні справи, які приносять радість і благополуччя, які стають тим, що об'єднує, а не негативом.
І якщо докласти зусиль і бажання, то все може налагодитися.