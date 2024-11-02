Водії з багаторічним стажем не сідають за кермо, не з'ївши лимон, і ось для чого

Кожен досвідчений водій має цілу низку звичок і лайфхаків, які дозволяють ефективніше керувати авто. Один з них – з'їсти скибочку лимона, перш ніж сідати за кермо.

Передовсім це актуально у випадках, коли водієві потрібно їхати на далеку дистанцію. Як пише 24 Канал, посилаючись на "Автопілот", лимон може стати у пригоді тим, хто за кермом проведе не одну і не декілька годин.

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Чому водії їдять лимони

З'їсти одну або кілька скибочок перед тривалою поїздкою – не примха. Це корисна звичка, яка приносить користь усім автолюбителям. Але ж чому? Причина досить проста, адже з допомогою цього цитрусового можна тримати у тонусі увагу та концентрацію під час керування транспортним засобом. За допомогою яскравого та кислого смаку, лимон здатний підбадьорити водія. Це дозволяє мінімізувати ризики, що він може заснути за кермом.

Ні для кого не секрет, що однією з причин ДТП є сонливість за кермом. Відтак, скибочка лимона перед або під час поїздки може допомогти мінімізувати ризик. За допомогою цього цитрусового водій зможе збадьоритись і бути пильним під час поїздки.

Це важливо! Якщо ви відчуваєте сонливість під час водіння, то краще зупинитись на узбіччі. Дозвольте собі бодай пів години сну. Краще трішки спізнитись, ніж потрапити у ДТП й узагалі не приїхати до пункту призначення.

Перш ніж сісти за кермо, варто з'їсти скибку лимона / Фото pvproduction

Чим можна замінити лимон

Також можна використовувати аромаолії, щоб підтримувати бадьорість за кермом.

Передовсім слід звернути увагу на цитрусові, але не лише на лимон. Також можна використовувати олію апельсина чи грейпфрута. Ці аромати здатні не лише стимулювати нервову систему, а й потурбуватись про покращення настрою. А ще вони здатні протистояти втомі.

але не лише на лимон. Також можна використовувати олію апельсина чи грейпфрута. Ці аромати здатні не лише стимулювати нервову систему, а й потурбуватись про покращення настрою. А ще вони здатні протистояти втомі. Чудово тонізує, а також здатна підвищити концентрацію вашої уваги, олія м'яти. Крім того, вона впливає на зменшення головного болю та нудоти.

Крім того, вона впливає на зменшення головного болю та нудоти. Добряче бадьорить також евкаліпт. А ще він здатний очистити повітря в салоні авто, адже має антисептичні властивості.

А ще він здатний очистити повітря в салоні авто, адже має антисептичні властивості. Стимулює кровообіг аромат розмарину. Крім того, він здатний побороти стрес і напругу. А це особливо цінно, коли ви перебуваєте за кермом.

Крім того, він здатний побороти стрес і напругу. А це особливо цінно, коли ви перебуваєте за кермом. Крім того, скористайтесь олією імбиру. Її пряний і зігріваючий аромат здатний бадьорити, а також підвищити рівень енергії.

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Який би спосіб ви не обрали, пам'ятайте про відповідальність за кермом. Якщо вас таки хилить до сну, то слід зупинитись і дати собі відпочити. Не виснажуйте себе та не наражайте себе та людей навколо на небезпеку.

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