Так, видання "Автопілот" розповіло, чому водії кидають в автомобілі пляшки з оцтом. Причому роблять це саме ті, хто має неабиякий досвід кермування транспортним засобом.

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Навіщо водіям оцет

Як ми вже зауважили на початку, оцет – засіб, який українці в побуті використовують для прибирання. Як з'ясувалось, він ще й допомагає доглядати за транспортними засобами.

Якщо ж бути точнішим, то його слід використовувати для того, щоб тримати у чистоті хромовані деталі вашого авто. Тут усе просто: кислота у складі оцту не лише розчиняє бруд і наліт. Вона ще й робить це дбайливо, щоб не пошкодити металеву поверхню, адже не містить абразивних компонентів.

Як очищувати авто з допомогою оцту

Для цього слід скористатись порадами, які використовують досвідчені водії. Вони спочатку:

Змочують оцтом чисту тканину; Після цього кладуть замочену ганчірку на хромовану деталь із забрудненням, процес має нагадувати компрес для хворого; Ганчірку залишаємо впродовж кількох хвилин, щоб розчинити забруднення з допомогою оцту; Після цього залишки бруду ми змиваємо водою, а також витираємо деталь з допомогою сухої ганчірки.

Що ми отримуємо? Передовсім, позбуваємось бруду. А разом із ним – іржавого нальоту та інших плям. І всього цього вдалось досягнути з допомогою копійчаного засобу, який є абсолютно на кожній кухні.



Оцет допоможе позбутись плям / Фото SenivPetro

Оцет не лише коштує смішні гроші та допомагає підтримувати чистоту вашого авто. Його ще й можна сміливо вважати екологічним засобом, що припаде до душі тим, хто дбає про довкілля.

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Тож, не варто сприймати оцет лише як те, що ми використовуємо лише на кухні або у ванній. Прихопіть з собою пляшку, щоб підтримувати у чистоті всі хромовані деталі вашого авто, і буде вам щастя!