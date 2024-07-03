Найгарячіша адвокатка світу сором'язливо прикрила пишний бюст руками: спокусливе фото

Деніз Роша часто публікує відверті фото в мережі. І вона відома тим, що виставляє напоказ своє тіло і вдягається у дуже відверті вбрання. А ще вона – адвокатка.

Цього разу вона вирішила, що краще менше, та позувала топлес. На ній не було нічого, окрім крихітних трусиків на зав'язках, а руками вона прикривала свої голі груди.

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Розбурхала мережу гарячим фото

Поряд зі знімком вона написала: "Я невідома, володарка таємничого погляду, який дивиться на вас, як пантера".

Відтоді, як вона поділилася фотографією, її вподобали понад 77 000 разів, і люди не забарилися з коментарями. Її шанувальники сказали їй, що вона виглядає "чудово", і вони були вражені.

Одна людина сказала: "Найкрасивіша". Інша додала: "Занадто красива, дуже сексуальна і чуттєва. Ви дуже красива". Третій відповів: "Ого, це ідеально". Тим часом четвертий також прокоментував: "Яка жінка".

Деніз Роша знялась топлес / Фото з інстаграму Роша

Наразі Деніз є однією з муз OnlyFans, але вона вирішила повернутися до навчання, щоб дізнатися більше про тему, яка привернула її увагу в останні роки. Раніше вона оголосила, що розпочинає курс сексології в Бразиліа, Бразилія.

Мені завжди подобалося присвячувати себе новому досвіду, а ця тема, на жаль, все ще пов'язана з багатьма табу. Ми повинні це змінити. Я хочу краще зрозуміти, щоб стати частиною цих змін,

– сказала вона.

Раніше розповіла про "точку А"

Минулого року Деніз розповіла, що ви можете насолоджуватися новим рівнем задоволення за допомогою однієї зухвалої сексуальної підказки. Відома як "Точка А" або передній еротичний форнікс (AFE), Деніз пояснила, що вона розташована на дні вагінального каналу, близько до шийки матки.

Вона сказала: "Мало хто знає, що ця маленька складка надзвичайно чутлива".

Звертаючись до анатомії, Деніз підкреслила важливість адекватної стимуляції. Коли жінки збуджені, наголошує вона, матка скорочується і підіймається, відкриваючи доступ до цієї точки.

Саме тоді відбувається магія! А "точка А" може забезпечити новий рівень задоволення,

– додала вона.

Щодо методів стимуляції, Деніз пропонує використовувати секс-іграшки або прямі дотики. Вона продовжила: "Найкращі варіанти можуть бути різними, але головне – дослідити, що працює для вас. Важливо експериментувати і відкривати для себе те, що підіймає вас на нові висоти".

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Якщо ви досі не підписались на Деніз, то пора це нарешті зробити. Підозрюємо, далі на нас очікує ще більше гарячого контенту від красуні.