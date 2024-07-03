Самая горячая адвокатка мира стыдливо прикрыла пышный бюст руками: соблазнительное фото

Дениз Роша часто публикует откровенные фото в сети. И она известна тем, что выставляет напоказ свое тело и одевается в очень откровенные наряды. А еще она – адвокат.

На этот раз она решила, что лучше меньше, и позировала топлес. На ней не было ничего, кроме крошечных трусиков на завязках, а руками она прикрывала свою голую грудь.

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Взбудоражила сеть горячим фото

Рядом со снимком она написала: "Я неизвестная, обладательница таинственного взгляда, который смотрит на вас, как пантера".

С тех пор, как она поделилась фотографией, ее лайкнули более 77 000 раз, и люди не замедлили с комментариями. Ее поклонники сказали ей, что она выглядит "великолепно", и они были поражены.

Один человек сказал: "Самая красивая". Другой добавил: "Слишком красивая, очень сексуальная и чувственная. Вы очень красивая". Третий ответил: "Ого, это идеально". Тем временем четвертый также прокомментировал: "Какая женщина".

Дениз Роша снялась топлес / Фото из инстаграма Роша

Сейчас Дениз является одной из муз OnlyFans, но она решила вернуться к учебе, чтобы узнать больше о теме, которая привлекла ее внимание в последние годы. Ранее она объявила, что начинает курс сексологии в Бразилиа, Бразилия.

Мне всегда нравилось посвящать себя новому опыту, а эта тема, к сожалению, все еще связана со многими табу. Мы должны это изменить. Я хочу лучше понять, чтобы стать частью этих изменений,

– сказала она.

Ранее рассказала о "точке А"

В прошлом году Дениз рассказала, что вы можете наслаждаться новым уровнем удовольствия с помощью одной дерзкой сексуальной подсказки. Известная как "Точка А" или передний эротический форникс (AFE), Дениз объяснила, что она расположена на дне вагинального канала, близко к шейке матки.

Она сказала: "Мало кто знает, что эта маленькая складка чрезвычайно чувствительна".

Обращаясь к анатомии, Дениз подчеркнула важность адекватной стимуляции. Когда женщины возбуждены, подчеркивает она, матка сокращается и поднимается, открывая доступ к этой точке.

Именно тогда происходит магия! А "точка А" может обеспечить новый уровень удовольствия,

– добавила она.

Относительно методов стимуляции, Дениз предлагает использовать секс-игрушки или прямые прикосновения. Она продолжила: "Лучшие варианты могут быть разными, но главное – исследовать, что работает для вас. Важно экспериментировать и открывать для себя то, что поднимает вас на новые высоты".

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Если вы до сих пор не подписались на Дениз, то пора это наконец сделать. Подозреваем, дальше нас ожидает еще больше горячего контента от красавицы.