Блогер, який зник із мережі у 2022, показав себе оновленого: трансформація його тіла шокує

Інфлюенсер повернувся у соціальні мережі після майже трирічної перерви – і одразу шокував публіку. Він показав своє тіло, яке фантастично змінилося.

Мовиться про Девіда Добріка, що відзначив своє повернення на ютуб новим мотиваційним відео. 24 Канал із посиланням на People розповідає докладніше.

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Девід Добрік розпочав Новий рік, відзначаючи трансформаційну віху

7 січня 2025 року 28-річний блогер Девід Добрік завантажив своє перше відео на ютуб після того, як зник майже 3 роки тому – у березні 2022. Чоловік показав шанувальникам свою фітнес-трансформацію і неймовірні 6 кубиків преса.

Добрік пішов із мережі на тлі суперечок навколо ледь не смертельних травм колишнього учасника Vlog Squad Джеффа Віттека після невдалого трюку. Нині ж у своєму новому пості в інстаграмі, поруч із фото "до" і "після", Добрік написав:

Новий рік, новий я, новий відеоблог. Я не можу бути більш вдячним людям навколо, які підштовхнули мене в цьому році бути кращою версією себе.

Разом із фото цей уродженець Словаччини опублікував і відео, у якому він показує своє тіло до фізичної трансформації. І, усміхаючись від вуха до вуха, – своє нове розвинуте тіло.

Девід Добрік скинув сорочку, щоб показати свій суперпрес / Дивіться фото з інстаграму David Dobrik

Чому Добрік вирішив почати займатися фітнесом? У відео на ютубі (яке містить коментарі різних знаменитостей, таких як Джош Пек, Корінна Копф, Ноа Бек, Гаррі Джоусі та інших) чоловік пояснив, що його трансформація була частиною парі з MrBeast.

Якби він програв, йому доведеться б купити 20 000 батончиків Feastable. Але він не програв – а MrBeast навіть сам витратився, купив тренеру Добріка новий автомобіль.

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Добрік також звернув увагу, що другою частиною мотивації була необхідність "зробити деякі зміни у своєму здоров'ї".

Девід Добрік запевнив, що у підсумку знизив вміст жиру у своєму організмі з 27,8% до 13,1%, а також набрав майже 5 кілограмів м'язів за час своєї фітнес-подорожі.