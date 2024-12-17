Він важив 130 кілограмів, та за рік прибрав майже половину цієї ваги. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповідає докладніше.

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Американські гірки змусили Ріса Коттона взятися до схуднення – і він вразив результатом

Ріс Коттон досяг ваги 128 кілограмів, бо у свої 20 потрапив у полон нездорових харчових звичок. Він споживав приголомшливі 4000 калорій на день і носив одяг XXL з талією у 112 сантиметрів.

До 33 років Ріс вважав, що його все влаштовує. Аж поки під час поїздки до парку "Світ Гуллівера" зі своєю дівчиною він не побачив, що не може поміститися на атракціонах.

Він там зважився і виявив, що за зросту у 170 сантиметрів його вага становила 128,7 кілограма. Такий індекс маси тіла – 44,2 – позначає людину з важким ступенем ожиріння.

Мені стало трохи соромно. Я не усвідомлював, що я такий важкий, і я просто зрозумів, що мені потрібно скинути зайву вагу,

– розповів чоловік.

Це було в серпні 2023 року. Далі Рис провів кілька місяців на дієті та схуд на 25,9 кілограма. У жовтні він розійшовся з дівчиною, та це ще більше мотивувало його змінити вагу.

Ріс важив 130 кілограмів, та за рік прибрав майже половину цієї ваги / Колаж 24 Каналу фото РА

Ріс почав займатися спортом та втратив ще 32 кілограми, його вага знизилася до 69,9 кілограма – з набагато більш здоровим ІМТ у 24,3.

Тепер Ріс почувається впевненіше і каже, що, попри сором'язливість через зайву шкіру, він сповнений рішучості підтримувати свою здорову вагу і навіть досягти 63 кілограмів.

Раніше я тільки працював, а потім відразу йшов додому. А зараз я більше виходжу на вулицю, граю у футбол, і мені не так страшно розмовляти з людьми,

– підсумував Ріс.

Загалом він скоротив своє щоденне споживання калорій з 4000 до 1800. Станом на вересень 2024 року Ріс зменшив розмір з XXL до середнього, скинувши 35 сантиметрів із талії.

І навіть на святковий період, коли харчові спокуси особливо великі, Ріс може собі дозволити не відмовлятися від їжі.