Девід Бекхем знає, що робити: настав час надягати водолазку під костюм

Девід Бекхем має в рукаві не один трюк, щоб завжди бути стильним. Черговий доказ – костюм, який він надягнув на Тижні моди в Мілані для показу Boss весна – літо 2025.

У свої 49 років Девід Бекхем обирає елегантність на всі випадки життя, пише GQ. Колишній футболіст і батько 4 дітей ніколи не носив костюм так добре, як в останні роки.

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Завжди стильний Девід Бекхем показав, що зараз модно для чоловіків

Доказом цього є його остання публічна поява в італійській столиці моди. Він сидів у першому ряді на показі нової колекції Boss весна – літо 2025, що відбувся в рамках Тижня моди в Мілані. Out of Office – так називалася літня колекція – відсилала до періоду, коли люди залишають роботу на час відпустки. Але не відмовляються при цьому від офісного стилю в одязі.

Девід Бекхем як добрий посол Boss демонстрував ідеальний джентльменський стиль, але "у відпустці", більш розслаблений. Цього разу він відмовився від громіздкої краватки й обрав простий джемпер-водолазку, ймовірно, кашеміровий, щоб завершити образ – з підписом Boss, звісно.

Девід Бекхем на Тижні моди у водолазці під костюмом / Фото з інстаграму зірки

У такий спосіб він продемонстрував, що водолазка – це, безумовно, найкращий вибір для повсякденного костюма, і, зокрема, хороша альтернатива сорочці. Практична й тонка, водолазка компенсує громіздкий ефект будь-якого іншого типу внутрішнього шару одягу, який той справляє на загальний образ. Вона також забезпечує кращий захист від холоду.

Девід Бекхем обрав джемпер темного тону – мудрий вибір, якщо поглянути на решту його вбрання: чоловік Вікторії Бекхем був одягнений в темно-синій костюм. Це зшитий на замовлення піджак і брюки, приталені до щиколоток. А взув він дербі. І нагадав нам про головне правило елегантного костюма: застібати лише один ґудзик на піджаку.