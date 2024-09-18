А найбільше, схоже, він полюбляє вироби під логотипом Nike. Не дивно, що всі колекціонери бренду заздрять його великій колекції абсолютно ексклюзивних кросівок, пише GQ.

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Бен Аффлек взув одні з найексклюзивніших кросівок Nike

Востаннє ми бачили його на неоднозначному побаченні з Дженніфер Лопес (після оголошення про їхнє розлучення). Утім, це не стосується нікого, окрім них самих. Але дещо ми не можемо не помітити: кросівки Nike, взуті на ногах Бена Афлека.

Це були не його звичайні Jordan 1 Low x Travis Scott-Reverse Mocha, не яскраві та оригінальні Nike SB Dunk Low 'What the Dunk', які він носив нещодавно, і не перші Nike SB Dunk Low Travis Scott в стилі печворк, який він так любить.

Цього разу Аффлек вирішив продовжити свій роман із брендом з Орегону моделлю, яку на ньому раніше не бачили. Це Air Jordan 1 Retro Low Fragment X Travis Scott, випущені у 2021 році, коли Тревіс Скотт і Nike співпрацювали зі студією Fragment Design Хіроші Фудзівари. Ця пара є однією з найбажаніших для колекціонерів сьогодні.

З досить мінімалістичним і простим дизайном, ми бачимо традиційний кольоровий блок кросівок з синіми, білими та чорними акцентами. Проміжна підошва виконана в білому кольорі з вінтажним відтінком.

Бен Афлек найбільше, схоже, полюбляє бачити на своїх ногах вироби під логотипом Nike / Колаж 24 Каналу фото АР і Nike

Найяскравішою особливістю взуття, без сумніву, є синій колір, зокрема в районі щиколотки, на внутрішній і зовнішній підошві, який додає новий штрих до досить класичної пари кросівок. На п'ятах вишиті логотипи Cactus Jack та Fragment Design.

Не дивно, що Бен Аффлек носить ці кросівки. Бодай тому, що він один з найбільших шанувальників Nike (саме він став режисером фільму AIR 2023 року про створення культових кросівок у співпраці з Майклом Джорданом).

Втім, всі його речі мають одну спільну рису: вони ексклюзивні, ультрабажані та змушують щелепу відвисати у всіх. І Air Jordan 1 Retro Low Fragment X Travis Scott на ногах Афлека стали предметом заздрощів кросівкоманів по всьому світу, адже сьогодні цю модель практично неможливо дістати.

Хоча свого часу вони були у продажу за 175 доларів, зараз ми можемо знайти їх практично тільки у вторинних каналах продажу та за абсолютно захмарними цінами. Найдешевшу пару журналісти знайшли за 1182 євро, а найдорожчу – за 8067 євро.