Який дезодорант кращий та ефективніший – стік чи спрей
- Дезодорант-спрей швидше сохне і зручний для нанесення на великі ділянки тіла, але може спричиняти подразнення шкіри й не підходить для подорожей.
- Дезодорант-стік забезпечує точне нанесення і менше подразнює, але може залишати сліди на одязі та не підходить для нанесення на інші частини тіла, крім пахв.
Усі ми хочемо залишатися свіжими, пахнути добре і не пітніти протягом дня, особливо влітку, коли це завдання стає складнішим. І тут перед нами постає одне цікаве питання.
Ми, звісно, вирішуємо вдатися до дезодоранту – але ж до якого саме формату прихилитися? Бо є стіки, а є й спреї. 24 Канал із посиланням на GQ порівняє для вас ці 2 варіанти.
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Що краще – дезодорант у формі стіка чи у формі спрею
Дезодоранти потрібно вміти вибирати найкращі. У тому сенсі, щоб вони відповідали вашим потребам і вподобанням, а головне – забезпечували свіжість та захист.
Простіше кажучи, якщо ви працюєте в офісі та щодня ходите на роботу пішки – вам потрібен сильніший дезодорант. А якщо ви працюєте вдома, а виходите на неспішну прогулянку лише ввечері – то ви ж не настільки сильно пітнієте.
На щастя, для будь-яких ситуацій ми маємо потрібні дезодоранти, з різними ароматами та у різних формах, щоб ви могли вибрати найкращий і найефективніший. Зараз ми поговоримо про форми.
І стіки, і спреї є ефективним, але є нюанси, які вам слід урахувати, обираючи формат саме для себе. Наприклад, наскільки сильно ви пітнієте, чи легко подразнюється ваша шкіра тощо.
Спрей швидко висихає, і його можна застосувати швидко (як-от після спортзалу, коли нема часу на душ) та на більшій кількості ділянок тіла. Але стіки можуть бути менш подразнюючими, також вони ідеальні для подорожей, адже не є рідиною та не легкозаймисті.
Загалом, дезодорант-спрей:
- Можна нанести більш рівномірно.
- Він швидко висихає, залишає менше слідів.
- Його аромат може бути дуже сильним.
Але:
- Він може посилити подразнення шкіри.
- Він не є найкращим варіантом для подорожей.
- Попри більший захист, він менш точковий.
Тим часом дезодорант-стік:
- Наноситься точно і контрольовано.
- Може триматися довше.
- Менше подразнює шкіру.
Але:
- Його знадобиться більше, щоб добре пахнути.
- Він може залишати залишки, які забруднюють одяг.
- Він не надто підходить для інших частин тіла, крім пахв.