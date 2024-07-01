DJ KOROLOVA: фото гарячої українки, котра запалює на музичних фестивалях

Цього разу ми розповімо вам про DJ KOROLOVA. Ця красуня запалює танцмайданчики та фестивалі по всьому світу. І невдовзі вона повернеться до Києва, щоб потішити меломанів!

У рубриці #Хтивий_понеділок на Gentelman 24 ми розповімо про DJ KOROLOVA. Вона виступатиме 6 липня на Atlas United Intro. Поки ви берете квиточки на її виступ, ми трохи розповімо про красуню та поділимось її гарячими фото.

Дивіться також Її гнучкість вражає: гарячі фото австрійської акробатки, котра побила не один рекорд

DJ KOROLOVA стала світовою знаменитістю

Справжнє ім'я: Ольга Корольова.

Ольга Корольова. Псевдонім: DJ KOROLOVA

DJ KOROLOVA Вік: 36 років.

36 років. Знак Зодіаку: Риби

Риби Кількість підписників: 949 тисяч.

Уже за кілька днів ми зможемо побачити DJ KOROLOVA в Україні. За час нашої розлуки вона вже встигла кардинально змінити свою кар'єру. Тепер Ольга справжня світова знаменитість.

Виступила перед 40 тисячами глядачів: дивіться відео

DJ KOROLOVA полюбилась мільйонам фанатів по всьому світу. Вона дозволяє прихильникам мелодичного хаусу та техно насолоджуватися найкращою музикою. Їй вдалось за рік зіграти понад 100 концертів у 30 країнах світу. На відео, які вона викладає, можна побачити, що публіка буквально шаленіє від неї. А ще часто майорять українські прапори.

Гарячі фото DJ KOROLOVA

DJ KOROLOVA не лише надзвичайно талановита та крута артистка. Вона ще й фантастично приваблива. І це також високо оцінили користувачі мережі. Та й сама красуня регулярно ділиться спокусливими кадрами, які дозволяють помилуватися нею.

Спокусливе фото з відпочинку на морі / Фото з інстаграму DJ KOROLOVA

Красуня хизується бездоганними ніжками / Фото з інстаграму DJ KOROLOVA

Спокуслива зйомка на фоні Ейфелевої вежі / фото з інстаграму DJ KOROLOVA

DJ KOROLOVA любить відпочивати у Мексиці / фото з інстаграму DJ KOROLOVA

Миле фото у купальнику під час відпочинку / Фото з інстаграму DJ KOROLOVA

Варте уваги "В очах можна втопитися": українська модель у купальнику позбавила мережу спокою

DJ KOROLOVA однозначно заслуговує на те, щоб ви почали стежити за її творчістю. Підпишіться на неї в інстаграмі або на ютубі, слухайте її сети та пишайтесь тим, що вона – українка!