Ключі до того, як жити довше, можуть не мати нічого спільного з тим, що ви собі уявляли

Велнес стає все більш модним. Тобто з кожним роком ми все більше дбаємо про себе, щоб жити довше і краще. Починаємо регулярно тренуватися, правильно харчуватися, доглядати за шкірою, планувати режим сну тощо.

Однак є багато експертів, які стверджують, що довголіття виходить за рамки цього. Це звички, які ми впроваджуємо, але не тільки у їжі чи вправах. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Справжні ключі до довголіття

Що стосується їжі. По-перше, деякі експерти рекомендують інтервальне голодування, тобто їсти в певні години, а в інші – ні. Наприклад, їсти вперше не зранку, а о другій годині дня. Однак не можна, пропускаючи сніданок, не добирати ці калорії під час наступних прийомів їжі. Постійний стан дефіциту калорій не принесе користі в довгостроковій перспективі.

По-друге, їсти треба те, що хочеться. Бути здоровим не означає дотримуватися суворої та негнучкої дієти, а навпаки. Будь-яка дієта повинна мати баланс між корисними речами та тими, які можуть бути менш цікавими з погляду харчування, але приносять нам інші переваги та роблять нас щасливими.

Тобто це нормально – випити газований напій пару разів на тиждень, замовити піцу на вечерю чи відвідати заклад швидкого харчування. Звичайно, це не має бути частиною нашої рутини, але може бути частиною нашого життя у збалансованій формі. Так, це не найздоровіша річ для нашого тіла – але це час від часу робить нас щасливими й відвертає від обмежувального мислення, яке може бути більш шкідливим, ніж гамбургер раз на тиждень.

Ключі до довголіття виходять за рамки того, як ми їх собі уявляли / Фото fabrikasimf@freepik

Щодо стосунків – це, мабуть, один із найбільш недооцінених аспектів, але насправді один із найважливіших. Підтримка позитивних зв'язків з людьми, які нас оточують, є одним з головних ключів до того, щоб жити довше.

Люди за природою соціальні істоти, і нам потрібно покладатися на інших, щоб бути щасливими. Та, звичайно, треба забезпечити, щоб наші стосунки були здоровими. Немає сенсу спілкуватися з людьми, які не приносять нам нічого доброго, а лише створюють проблеми. Тобто ми повинні вміти розрізняти, які люди в нашому житті чогось варті.

Наша дружба також має бути справжньою і правдивою, а щоб досягти цього, потрібно присвячувати їй час і переконатися, що один не дає більше, ніж інший, що існує взаємна зацікавленість. У перспективі ми зрозуміємо, наскільки варто було плекати ці зв'язки, тому що і в легкі, і у важкі часи ми будемо відчувати підтримку.

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