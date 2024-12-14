За даними Гарвардського університету, опублікованими в Harvard Health Publishing, довголіття – це не лише генетика, а й "вибір способу життя, який ви робите". 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Жити довше і краще: 8 змін у способі життя, які потрібно зробити

Вибір способу життя не обов'язково має бути радикальним або екстремальним. Є прості, легкі, навіть маленькі речі, які мають багато переваг для здоров'я і довголіття. Зробіть ось що:

Киньте курити. Куріння забирає у вас роки життя, бо шкодить роботі легенів, серця, здоров'ю шкіри та порожнини рота тощо. А якщо ви не курите – не починайте.

Куріння забирає у вас роки життя, бо шкодить роботі легенів, серця, здоров'ю шкіри та порожнини рота тощо. А якщо ви не курите – не починайте. Обмежте споживання алкоголю. Алкоголь слід вживати лише в помірних кількостях, тобто 2 або менше напоїв на день для чоловіків і 1 для жінок. Збільшення вживання алкоголю збільшує ризик розвитку проблем з печінкою та інших.

Алкоголь слід вживати лише в помірних кількостях, тобто 2 або менше напоїв на день для чоловіків і 1 для жінок. Збільшення вживання алкоголю збільшує ризик розвитку проблем з печінкою та інших. Висипайтеся. Недосипання має негативні наслідки, починаючи від затуманення розуму і закінчуючи передчасним старінням шкіри, а цей фактор може сприяти скороченню тривалості життя. Рекомендується спати від 7 до 9 годин на добу.

Недосипання має негативні наслідки, починаючи від затуманення розуму і закінчуючи передчасним старінням шкіри, а цей фактор може сприяти скороченню тривалості життя. Рекомендується спати від 7 до 9 годин на добу. Підтримуйте достатній рівень гідратації. Це допоможе вам залишатися здоровішим протягом усього життя, а також жити довше і якісно. Тому пийте достатньо води – кава, соки та безалкогольні напої не рахуються.

За даними Harvard Health Publishing, довголіття – це не лише генетика, а й вибір способу життя / Фото prostooleh@freepik

Спілкуйтеся. Наявність друзів робить нас щасливими й допомагає нам жити довше, якщо проводити з ними час, залишатися соціально активними та шукати позитивні, веселі заняття. І чим частіше, тим більша ймовірність, що ви проживете довше.

Наявність друзів робить нас щасливими й допомагає нам жити довше, якщо проводити з ними час, залишатися соціально активними та шукати позитивні, веселі заняття. І чим частіше, тим більша ймовірність, що ви проживете довше. Мисліть позитивно. Ваш спосіб мислення також сприяє довголіттю, і є навіть дослідження, які стверджують, що оптимістичне мислення допомагає нам жити довше і мати гарне емоційне здоров'я.

Ваш спосіб мислення також сприяє довголіттю, і є навіть дослідження, які стверджують, що оптимістичне мислення допомагає нам жити довше і мати гарне емоційне здоров'я. Правильно харчуйтеся. Те, що ви їсте, впливає на ваші клітини, може дати їм ресурси, щоб бути енергійними та краще боротися з інфекціями тощо, тому правильне харчування має важливе значення для довголіття. Вам потрібно зменшити споживання цукру, оброблених продуктів і нездорових жирів.

Те, що ви їсте, впливає на ваші клітини, може дати їм ресурси, щоб бути енергійними та краще боротися з інфекціями тощо, тому правильне харчування має важливе значення для довголіття. Вам потрібно зменшити споживання цукру, оброблених продуктів і нездорових жирів. Залишайтеся активним. Ми не перестаємо рухатися, тому що старіємо, а старіємо, тому що перестаємо рухатися. Тому фізичні вправи – це не те, чим варто жертвувати. Вправи допомагають підтримувати міцні кістки, м'язи, легені та серце, чим знижують ризик захворювань і втрати м'язової маси з віком.

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