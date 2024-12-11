Сила рукостискання і тривалість життя: між ними може бути важливий зв'язок

Згідно з дослідженням 2024 року, є багато підстав стверджувати, що міцне рукостискання асоціюється з більшою тривалістю життя. Що ж, гайда на тренажери для рук?

Але тут варто придивитися уважніше. Що насправді говорить сила рукостискання і чому корисніше тримати в тонусі все тіло, а не лише руки – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чи може міцне рукостискання свідчити про довге життя

Міцне рукостискання допомагає справити перше враження, а також багато говорить про загальну м'язову силу та фізичну форму. Нове дослідження, проведене командою Райана Макграта, чітко показує, що люди з міцним рукостисканням, як правило, живуть довше.

Вчені проаналізували понад 14 000 американців віком від 50 років. Результати свідчать: люди зі слабшим хватом мали значно вищий ризик смертності.

Команда Макграта використовувала ручний динамометр для точного вимірювання сили хвату. Порогові значення були встановлені на рівні 35,5 кілограма для чоловіків і 20 кілограмів для жінок. Ті, хто мав нижчий за цей рівень показник, мав і на 69% вищий ризик передчасної смерті.

сила рукостискання – це скоріше симптом загальної мускулатури та свідчить про загальну фізичну підготовку. Міцне рукостискання – це чудово, але важливіше те, що воно відбиває – стан і силу всього організму.

Про що говорить сила рукостискання і чому корисніше тримати в тонусі все тіло, а не лише руки / Фото katemangostar@freepik

Чому це так?

Бо люди з поганою силою хватки зазвичай мають меншу м'язову масу, що своєю чергою свідчить про менш активний спосіб життя. З віком організм втрачає м'язову силу, що часто призводить до більшої сприйнятливості щодо хвороб і меншої тривалості життя.

зазвичай мають меншу м'язову масу, що своєю чергою свідчить про менш активний спосіб життя. З віком організм втрачає м'язову силу, що часто призводить до більшої сприйнятливості щодо хвороб і меншої тривалості життя. З іншого боку, міцний хват вказує на те, що решта м'язів і серцево-судинна система – в достатній формі. Тобто сила рукостискання не є "секретним кодом" довголіття, але є корисним маркером. І якщо ви дійсно хочете залишатися у формі протягом тривалого часу, ви повинні тренувати все своє тіло.

Розглядайте вимірювання сили рукостискання як "систему раннього попередження" для загального стану здоров'я. Якщо побачите значення нижче рекомендованих порогових – не панікуйте, а задумайтеся про нову фітнес-стратегію.

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