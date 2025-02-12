Чому дорослим важко знаходити друзів і що з цим робити

Якщо ви вже дорослий, і вам стало важко знаходити друзів – знайте, що ви в цьому не самотні. У цього явища є важливі причини, але – ви можете вплинути на ситуацію і змінити її.

А варто спробувати, адже дружба – одна з найцінніших речей, які ми маємо у житті. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Ось 3 головні перешкоди на шляху до дружби, коли ми дорослі

На початку нашого життєвого шляху дружбу зазвичай легко заводити, бо цьому немає багато перешкод, немає обов'язків чи інших пріоритетів, які забирають час, енергію та увагу. Коли ми дорослішаємо, ситуація змінюється.

Але не тому, що неможливо завести друзів, а тому, що багато в житті змінюється, і часто виходить так, що нам не потрібні ті самі друзі, які у нас були у 10 років, коли ми просто хотіли погратися. Коли нам за 30, ми потребуємо емоційної підтримки та багато чого іншого.

Є щонайменше 3 перешкоди на шляху заведення нових друзів у дорослих / Фото freepik

Дослідження CNBC Make It авторства Мел Роббінс виявило, що є 3 основні перешкоди, які роблять процес заведення і підтримки друзів у дорослому віці трохи складнішим:

Близькість. Коли ви дитина, вас зазвичай оточують люди того ж віку, з однаковими інтересами та життєвим досвідом, а це і є частиною того, що робить можливим побудову дружніх стосунків. Це змінюється, коли ми стаємо дорослими – люди роз'їжджаються по різних містах, влаштовуються на різні роботи тощо, так зникають можливості для спілкування.

Коли ви дитина, вас зазвичай оточують люди того ж віку, з однаковими інтересами та життєвим досвідом, а це і є частиною того, що робить можливим побудову дружніх стосунків. Це змінюється, коли ми стаємо дорослими – люди роз'їжджаються по різних містах, влаштовуються на різні роботи тощо, так зникають можливості для спілкування. Час. Дорослі зайнятіші за дітей, у них інші обов'язки та пріоритети, у них часто не залишається достатньо часу на побудову стосунків, на спілкування, а для побудови зв'язків час необхідний.

Дорослі зайнятіші за дітей, у них інші обов'язки та пріоритети, у них часто не залишається достатньо часу на побудову стосунків, на спілкування, а для побудови зв'язків час необхідний. Енергія. Мовиться про те, що вас об'єднує і як це впливає на стосунки. Наприклад, енергетика дружби може змінитися, коли хтось стає батьком і його пріоритети змінюються, або якщо він раптово втрачає щось з того, що було у вас спільним.

Дорослі також можуть заводити друзів, і ось кілька порад щодо цього / Фото gpointstudio@freepik

Як дорослому знаходити друзів