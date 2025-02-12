Чому дорослим важко знаходити друзів і що з цим робити
- Дорослим важче знаходити друзів через брак близькості, часу та енергії, що ускладнює побудову та підтримку стосунків.
- Але є рекомендації для дорослих: використовувати можливості знайомств поруч, шукати спільні інтереси та покладатися на технології для підтримки зв'язків.
Якщо ви вже дорослий, і вам стало важко знаходити друзів – знайте, що ви в цьому не самотні. У цього явища є важливі причини, але – ви можете вплинути на ситуацію і змінити її.
А варто спробувати, адже дружба – одна з найцінніших речей, які ми маємо у житті. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
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Ось 3 головні перешкоди на шляху до дружби, коли ми дорослі
На початку нашого життєвого шляху дружбу зазвичай легко заводити, бо цьому немає багато перешкод, немає обов'язків чи інших пріоритетів, які забирають час, енергію та увагу. Коли ми дорослішаємо, ситуація змінюється.
Але не тому, що неможливо завести друзів, а тому, що багато в житті змінюється, і часто виходить так, що нам не потрібні ті самі друзі, які у нас були у 10 років, коли ми просто хотіли погратися. Коли нам за 30, ми потребуємо емоційної підтримки та багато чого іншого.
Дослідження CNBC Make It авторства Мел Роббінс виявило, що є 3 основні перешкоди, які роблять процес заведення і підтримки друзів у дорослому віці трохи складнішим:
- Близькість. Коли ви дитина, вас зазвичай оточують люди того ж віку, з однаковими інтересами та життєвим досвідом, а це і є частиною того, що робить можливим побудову дружніх стосунків. Це змінюється, коли ми стаємо дорослими – люди роз'їжджаються по різних містах, влаштовуються на різні роботи тощо, так зникають можливості для спілкування.
- Час. Дорослі зайнятіші за дітей, у них інші обов'язки та пріоритети, у них часто не залишається достатньо часу на побудову стосунків, на спілкування, а для побудови зв'язків час необхідний.
- Енергія. Мовиться про те, що вас об'єднує і як це впливає на стосунки. Наприклад, енергетика дружби може змінитися, коли хтось стає батьком і його пріоритети змінюються, або якщо він раптово втрачає щось з того, що було у вас спільним.
Як дорослому знаходити друзів
- Використовуйте можливості. Ви повинні бути відкритим для нагод, а це означає шукати серед людей, яких ви звикли бачити поруч. Наприклад, колегу чи людину, яка ходить до спортзалу за вашим розкладом, або сусіда, якого ви бачите щоранку на вулиці. Це не спрацює з усіма, але вам і не потрібно зближуватися з усіма. Просто набагато легше подружитися з тим, хто регулярно буває поруч, ніж із тим, хто далеко і не має часу на спілкування.
- Шукайте точки дотику. Спільні інтереси дають вам теми для розмов, а ще й привід провести з кимось час. Вони можуть бути гарною відправною точкою для побудови зв'язків і добрих стосунків. Тому говоріть про те, що вам подобається, про свої хобі та інтереси, але також дозвольте іншим розповісти вам про свої.
- Покладайтеся на технології. Ви не завжди будете мати час або можливість зустрітися з друзями особисто, хоча це й важливо. Але ви ж можете використовувати технології – зателефонувати, поділитися смішним мемом або відео, ба й просто залишатися на зв'язку в ті моменти, коли ви не можете бути фізично поруч. Звичайно, не можна покладатися тільки на цифровий контакт, але це може бути хорошим інструментом, щоб переконатися, що ваші друзі не забувають вас і не відчувають, що ви забули їх.