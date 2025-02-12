Почему взрослым трудно находить друзей и что с этим делать
Если вы уже взрослый, и вам стало трудно находить друзей – знайте, что вы в этом не одиноки. У этого явления есть важные причины, но вы можете повлиять на ситуацию и изменить ее.
А стоит попробовать, ведь дружба – одна из самых ценных вещей, которые мы имеем в жизни. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.
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Вот 3 главных препятствия на пути к дружбе, когда мы взрослые
В начале нашего жизненного пути дружбу обычно легко заводить, потому что этому нет много препятствий, нет обязанностей или других приоритетов, которые отнимают время, энергию и внимание. Когда мы взрослеем, ситуация меняется.
Но не потому, что невозможно завести друзей, а потому, что многое в жизни меняется, и часто получается так, что нам не нужны те самые друзья, которые у нас были в 10 лет, когда мы просто хотели поиграть. Когда нам за 30, мы нуждаемся в эмоциональной поддержке и многом другом.
Исследование CNBC Make It авторства Мел Роббинс выявило, что есть 3 основных препятствия, которые делают процесс заведения и поддержания друзей во взрослом возрасте немного сложнее:
- Близость. Когда вы ребенок, вас обычно окружают люди того же возраста, с одинаковыми интересами и жизненным опытом, а это и является частью того, что делает возможным построение дружеских отношений. Это меняется, когда мы становимся взрослыми – люди разъезжаются по разным городам, устраиваются на разные работы и так далее, так исчезают возможности для общения.
- Время. Взрослые более заняты чем дети, у них другие обязанности и приоритеты, у них часто не остается достаточно времени на построение отношений, на общение, а для построения связей время необходимо.
- Энергия. Речь о том, что вас объединяет и как это влияет на отношения. Например, энергетика дружбы может измениться, когда кто-то становится отцом и его приоритеты меняются, или если он внезапно теряет что-то из того, что было у вас общим.
Как взрослому находить друзей
- Используйте возможности. Вы должны быть открытым для возможностей, а это значит искать среди людей, которых вы привыкли видеть рядом. Например, коллегу или человека, который ходит в спортзал по вашему расписанию, или соседа, которого вы видите каждое утро на улице. Это не сработает со всеми, но вам и не нужно сближаться со всеми. Просто гораздо легче подружиться с тем, кто регулярно бывает рядом, чем с тем, кто далеко и не имеет времени на общение.
- Ищите точки соприкосновения. Общие интересы дают вам темы для разговоров, а еще и повод провести с кем-то время. Они могут быть хорошей отправной точкой для построения связей и хороших отношений. Поэтому говорите о том, что вам нравится, о своих хобби и интересах, но также позвольте другим рассказать вам о своих.
- Полагайтесь на технологии. Вы не всегда будете иметь время или возможность встретиться с друзьями лично, хотя это и важно. Но вы же можете использовать технологии – позвонить, поделиться смешным мемом или видео, да и просто оставаться на связи в те моменты, когда вы не можете быть физически рядом. Конечно, нельзя полагаться только на цифровой контакт, но это может быть хорошим инструментом, чтобы убедиться, что ваши друзья не забывают вас и не чувствуют, что вы забыли их.