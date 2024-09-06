Джилліан Андерсон написала про "пристрасний секс з Гаррі Стайлзом" у своїй книзі "Хочу"

У новій книзі Джилліан Андерсон "Хочу" ("Want") зібрано 174 анонімні листи від жінок з усього світу. Вони розкривають їхні найпотаємніші сексуальні фантазії.

У розмові з журналістами 56-річна Андерсон розповіла, що в одному з листів описується "дуже гарячий, чуттєвий, пристрасний секс" зі співаком Гаррі Стайлзом. Актриса, відома своєю сексуально-позитивною роллю у фільмі "Статеве виховання", сказала, що відчуває себе "дуже комфортно", обговорюючи інтимні стосунки.

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Сама Джилліан виявилась сором'язливою

Натхненна книгою Ненсі Фрайдей "Мій таємний сад" 1973 року, збірка Андерсон досліджує широкий спектр бажань. Одна з фантазій, представлених у книзі, стосується інтимних стосунків у церкві під впливом релігійних обмежень. Інші фантазії стосуються вуаєризму та зустрічей з незнайомцями. Андерсон закликала авторів бути відкритими і чесними, розділивши роботи на такі теми, як "Влада і підкорення" та "Дослідження".

Сама Андерсон також додала до колекції особисту фантазію, хоча й зізналася, що її було складно висловити письмово. Вона поділилася з The Guardian, що цей процес приніс несподіваний рівень інтимності та відвертості.

Несподівано описавши образи, які були в моїй голові протягом певного часу, і дії, які при цьому відбуваються, я додала рівень інтимності, якого не очікувала, і я не очікувала, що буду такою сором'язливою щодо цього,

– зауважила вона.

Андерсон пояснила, що проєкт має на меті сприяти самоприйняттю, зазначивши, що багато жінок намагаються відрізнити свої справжні бажання від тих, що нав'язані суспільними очікуваннями або порноіндустрією.

Книжка "Хочу" охопила 174 розповіді / Фото з інстаграму Андерсон

Звернімо увагу! "Хочу" – це сучасний погляд на новаторську книгу жіночих фантазій "Мій таємний сад", видану Ненсі Фрайдей у 1973 році, і є переробкою понад 1800 матеріалів, отриманих від жінок з усього світу.

Один з особливо темних і табуйованих розділів, "Полонянка", досліджує фантазії про інтенсивне домінування, підкорення і насильство; Андерсон сказала, що було б "нещиро" не включити розділ про них, тому що вони існують.

Однак під час відбору були накладені певні обмеження, щоб вилучити все, що в реальному житті було б незаконним, повідомляє Guardian.

Це широка колекція жіночих фантазій про виконання бажань, і, звісно, лесбійські фантазії тут також присутні. Одна з фантазій – про лесбійський піратський корабель ("Не сперечайся з ними, інакше тебе роздягнуть догола і відшмагають"). Звучить як чудовий вихідний день.

Джилліан Андерсон випустила книжку "Хочу": дивіться відео

Другий, написаний жінкою, яка каже, що ідентифікує себе як гетеросексуальну особу, звучить так: "Моя фантазія починається з того, що ми з подругою сидимо за келихом вина. Дітей немає вдома, а чоловік поїхав до ранку. Вона нахиляється до мене занадто близько. Ми дивимося одне одному в очі, здається, цілу вічність. Вона нахиляється і цілує мене. Я приголомшена, але відповідаю на поцілунок. Ми переживаємо незручну мить, перш ніж наші погляди знову змикаються, і ми рвемо на собі одяг. Кожен дотик відчувається як електричний струм, і один випадковий доторк пальцем може змусити мене вибухнути. Здається, вона знає все про моє тіло і про те, як змусити його працювати".

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Цікаво, що одна з учасниць каже, що вона фантазує про смерть свого партнера – тому, що вона ніколи не досліджувала свої справжні почуття до жінок.

Книжка "Хочу" направду має бути дуже цікавою. Ба більше, вона буде корисною для чоловіків, щоб краще зрозуміти жінок і їхні бажання.