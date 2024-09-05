Якщо ви виявили ці риси, то завжди можете спробувати поговорити зі своєю парою, щоб відбулися зміни й стосунки могли працювати. Але передовсім їх слід знати та розпізнавати.

Дивіться також 5 щоденних простих звичок, які зроблять ваш розум максимально гострим

Стосунки на все життя можливі, тільки якщо це насправді стосунки

Сімейні терапевти звикли зустрічати пари, які не розуміють, чому вони весь час сперечаються, чому не розуміють одне одного і чому вони не докладають зусиль, щоб це зробити. Адже в принципі вони мають основні ключі до щасливих стосунків: у них є спільні речі, вони сумісні в ліжку, добре проводять час тощо.

За словами Джилл П. Вебер, емоційна незрілість когось у парі або й обох може бути поясненням того, чому двоє людей, які на папері повинні працювати, не працюють. На щастя, є риси, які можуть вказувати на емоційну незрілість. Експертка поділилася ними, щоб ні в кого не залишилося сумнівів.

Емоційна незрілість може бути поясненням того, чому стосунки не працюють / Фото freepik

Стосунки не мають майбутнього, якщо щоразу, коли виникає проблема, одна зі сторін замість того, щоб намагатися її розв'язати, діє так:

Використовує сарказм під час конфліктів.

Маскує образливі коментарі під жарти.

Поводиться пасивно-агресивно.

Вважає за краще не говорити про проблеми.

Або ж каже, що все добре, але зрозуміло, що це не так.

Газлайтинг також може бути ознакою емоційної незрілості. У таких парах часто одна сторона бере на себе всю відповідальність, рухає стосунки вперед, а інша не докладає жодних зусиль. У довгостроковій перспективі такі стосунки неможливо підтримувати.

Якщо така поведінка не зміниться, пара ніколи не буде щасливою, а стосунки – тривалим. Але власні зусилля і розмова з професіоналами можуть спричинити необхідну еволюцію, щоб у майбутньому все пішло краще.