"Може вже досить": українська порноактриса у відвертому образі зводить мережу з розуму

31 липня 2024, 23:33
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Джерело:

інстаграм Джозефіни Джексон

Давненько ми не заглядали в інстаграм до Джозефіни Джексон, а дарма. Українська порноактриса часу не гаяла та знялась у дуже спокусливій фотосесії.

І, ясна річ, поділилася зі своїми підписниками кількома фото. І було б вкрай несправедливо, якби ми не показали їх вам, адже Джозефіна Джексон добряче так запалила мережу.

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Гарячі фото зводять з розуму

Серію фото Джозефіна виклала на своїй запасній сторінці в інстаграмі, адже основна знову отримала страйк від Meta. Так-так, Цукерберг далі обходить незручні для нього теми та блокує українців за "сенситивний" контент.

Хай там як, на запасній сторінці порноакторка виклала кілька гарячих фото. На них вона позує у відвертому боді у сіточку. Для зйомки вона потрапила під справжнісінький душ. І це не на жарт розбурхало користувачів мережі.

Джозефіна Джексон знялась у спокусливому боді / Фото з інстаграму Джексон

Підписники української порноакторки у захваті від неї. Вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно залишаємо деякі з них для вас:

  • "Так, знову ст**к, може досить?";
  • "Фото просто вогонь";
  • "Мм капець талановита дівчина також вогонь, зробимо щось цікаве разом?";
  • "От це фігура ТОП";
  • "Не був би на війні, одружився б з тобою";
  • "Бездоганність тут";
  • "Богиня";
  • "Така сексуальна";
  • "Змокла до трусів".

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Джозефіна Джексон знає, що подобається її прихильникам. І вона залюбки це демонструє. А якщо ви хочете бути серед перших, хто побачить її гарячі фото та відео, то гайда підписуватись на неї в інстаграмі.

Автор: Едуард Хомченко