І вона з величезним задоволенням ділиться зі своїми підписниками гарячими фото. Цього разу вона виклала серію кадрів, зроблених на пляжі.

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Ангел у бікіні

Жіноче бажання відключитися від світу і загубитися в глибинах своєї душі,

– написала вона у дописі.

На кадрах, які Александрія виклала у своєму інстаграмі, можна побачити її у досить відвертому образі. Фітнес-модель приміряла для зйомки крихітне рожеве бікіні, доповнене парою ангельських крил. Для максимального ефекту вона ще й додала німб над головою під час обробки.

Александрія знялась у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Крісти

Прихильники Александрії в інстаграмі у захваті від її світлин. Вони були щедрими на лайки, а також коментарі. Традиційно залишаємо деякі з них:

"Вау, як же красиво";

"Ангельські крила тобі дуже личать";

"Люблю цю зйомку";

"Вау, ти просто бездоганна";

"Досконала крихітка".

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Александрія Кріста – крута фітнес-модель. А її сторінка в інстаграмі однозначно варта того, щоб ви за нею слідкували. Гарантуємо, вона ще має чим вас потішити та здивувати.