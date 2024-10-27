Як не потрапити в емоційно незрілі стосунки

Стосунки з людиною, якій бракує емоційної зрілості, можуть розчаровувати, завдавати болю і викликати стрес. Кожна суперечка може перетворитися на велику сварку, проблеми не усувають, емоції ігнорують, і ви завжди шукаєте винних.

А найгірше в таких стосунках те, що вони можуть бути і дружніми, і романтичними, і навіть робочими. У всіх випадках ви натрапите на егоїзм, маніпуляції або поведінку, що межує з нарцисизмом. І саме тому варто навчитися захищати себе, пише GQ.

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Ось як можна уникнути емоційно незрілих стосунків

Не стрибайте у стосунки одразу. Щоб не потрапити в емоційно незрілі стосунки, хороша стратегія – не поспішати. Це означає, що не варто у перший день знайомства щось вирішувати, а слід витратити трохи часу на те, щоб пізнати людину, поговорити про важливе і проаналізувати, чи є вона емоційно зрілою або принаймні чи має намір рости та вдосконалюватися.

Щоб не потрапити в емоційно незрілі стосунки, хороша стратегія – не поспішати. Це означає, що не варто у перший день знайомства щось вирішувати, а слід витратити трохи часу на те, щоб пізнати людину, поговорити про важливе і проаналізувати, чи є вона емоційно зрілою або принаймні чи має намір рости та вдосконалюватися. А от що слід зробити одразу – так це встановити кордони. Не в середині стосунків, хоча це й ніколи не пізно зробити. Коли ви чітко визначитеся з самого початку, коли навчитеся говорити про те, що вам потрібно, що не підлягає обговоренню і чого ви не хочете робити, тоді все буде протікати краще і без непорозумінь.

Не в середині стосунків, хоча це й ніколи не пізно зробити. Коли ви чітко визначитеся з самого початку, коли навчитеся говорити про те, що вам потрібно, що не підлягає обговоренню і чого ви не хочете робити, тоді все буде протікати краще і без непорозумінь. Не одразу і не пізніше – просто ніколи не нехтуйте своїм психічним здоров'ям. Незалежно від того, чи ви у зрілих стосунках, чи у стосунках з певним ступенем емоційної незрілості, піклування про своє психічне здоров'я є дуже важливим. Ви маєте знайти способи боротьби зі стресом, механізми контролю емоцій, заняття, які допоможуть вам розвиватися як особистості.

Стосунки з емоційно незрілою людиною можуть розчаровувати та завдавати болю / Фото freepik

Прийміть рішення про майбутнє. Не завжди легко зрозуміти, що людина емоційно незріла, доки ви вже не перебуваєте у стосунках. Ось чому бажано час від часу аналізувати стосунки, розуміти, що вам подобається, що не подобається, що не працює і які причини проблем або суперечок – щоб знати, чи можна змінити те, що не працює, чи можна жити з наявними недоліками, чи, можливо, стосунки не варті того і вам потрібно щось інше.

Не завжди легко зрозуміти, що людина емоційно незріла, доки ви вже не перебуваєте у стосунках. Ось чому бажано час від часу аналізувати стосунки, розуміти, що вам подобається, що не подобається, що не працює і які причини проблем або суперечок – щоб знати, чи можна змінити те, що не працює, чи можна жити з наявними недоліками, чи, можливо, стосунки не варті того і вам потрібно щось інше. Коли треба – подумайте про професійну допомогу. Це чудовий інструмент, щоб навчитися краще справлятися з усім, що у вас на думці, навчитися краще піклуватися про себе, керувати своїми емоціями, а також розвивати навички самозахисту і підтримувати здорові стосунки. І це не тільки для тих, хто живе у постійному стресі або з великими проблемами. Це просто фактор, який допоможе вам краще ідентифікувати людей і стосунки.

Це чудовий інструмент, щоб навчитися краще справлятися з усім, що у вас на думці, навчитися краще піклуватися про себе, керувати своїми емоціями, а також розвивати навички самозахисту і підтримувати здорові стосунки. І це не тільки для тих, хто живе у постійному стресі або з великими проблемами. Це просто фактор, який допоможе вам краще ідентифікувати людей і стосунки. Працюйте над іншими позитивними стосунками. Коли ви оточені людьми, які підтримують вас, слухають вас і додають щось позитивне у ваше життя, ви можете бути щасливішою людиною. І це може допомогти запобігти зануренню у стосунки, які не є ідеальними. Крім того, коли ви оточуєте себе правильними людьми, у вас можуть з'явитися охочі дати добру пораду, що допоможе вам прийняти краще рішення щодо інших стосунків.

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