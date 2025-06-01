Суперзірка OnlyFans розповіла, скільки вона заробляє після сексу з 500 чоловіками за день

Енні Найт поки не зазіхає на славу скандальної Бонні Блу. Водночас зірка OnlyFans розкрила свій приголомшливий щомісячний дохід після того, як переспала з понад 500 чоловіками за один день.

27-річна кріейторка розповіла, що зараз вона заробляє 300 тисяч доларів на місяць або близько 3,5 мільйона доларів на рік. Правда, такі суми – не щось нове для неї, адже дівчина ніколи не уявляла, що зможе стільки заробляти, пише 24 Канал з посиланням на News.com.au.

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Спочатку заробляла по 5000 доларів на місяць

Коли я тільки почала працювати на OnlyFans, я заробляла 5000 доларів на місяць. Потім, коли мене звільнили за роботу на OnlyFans, я вирішила займатися цим повний робочий день і заробляла 30 000 доларів на місяць,

– сказала вона.



Енні Найт – зірка OnlyFans / Фото з інстаграму Найт

Звернімо увагу! Найт раніше працювала у маркетингу. Втім, контент для дорослих дав їй можливість спостерігати за тим, як її дохід росте і росте.

"У травні 2023 року я почала заробляти понад 100 000 доларів на місяць, і ця сума швидко зросла до 200 000 доларів на місяць, на якому я комфортно перебувала протягом останніх двох років", – сказала вона.

Після сексу з 500 чоловіками заробіток зріс

Найт зауважила, що її план зайнятись сексом з понад 500 чоловіками за день позитивно вплинув на фінансовий стан. Попри те, що секс-трюк закінчився госпіталізацією, її доходи дійсно почали невпинно рости.

З моменту цього виклику мої заробітки почали стрімко зростати, і зараз вони становлять близько 300 000 доларів на місяць,

– додала вона.

Також 27-річна дівчина заявила, що попри певні проблеми зі здоров’ям, вона б погодилась на ще один сексуальний виклик.

"Чи потрапила я до лікарні за те, що переспала з 583 чоловіками за шість годин? Так. Чи шкодую я про це? Ні. Чи хочу я зробити це знову? Також так", – зізналася вона.

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Найт додала, що не певна, яким буде її новий виклик. Водночас вона прагне, щоб це було "щось цікаве та захопливе".

Не витрачає кошти, а заощаджує їх

І хоч Найт заробляє зараз приголомшливі суми, вона вміло уникає боргів перед Австралійським податковим управлінням.

Я завжди мала бухгалтера і завжди сплачувала податки. Я відкладаю певний відсоток від своїх доходів з кожної зарплати, щоб ніколи не мати проблем зі сплатою податків,

– сказала вона.

Звернімо увагу, що 27-річна дівчина має чотири об’єкти нерухомості та іпотеку на три з них. Вона купила будинок своєї мрії у Квінсленді за 2,7 мільйона доларів.

Попри те, що Найт заробляє багато грошей, вона не схильна витрачати їх на дорогі речі. Навпаки – дівчина інвестує та заощаджує.

"Я не дуже розкидаюся грошима. Я завжди заощаджувала та готувалася до майбутнього", – сказала вона.

Найкраще для неї у тому, що вона заробляє чимало грошей, – те, що це дозволяє їй допомагати іншим і робити все, що вона прагне, без фінансових турбот.

Це дозволило мені жити фінансово незалежним життям і робити все, що я хочу, коли я хочу. Це також дозволило мені здійснити мрію про власність. Я також дуже щаслива, що можу допомагати своїй родині та друзям, які переживають скрутні часи,

– додала вона.



Створення контенту для дорослих дозволило їй жити фінансово незалежним життям / Фото з інстаграму Найт

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Підозрюємо, про пані Найт ми ще почуємо. Принаймні про її черговий секс-виклик, який 27-річна дівчина планує собі кинути. Можливо, вона навіть обійде у цьому плані скандальну Бонні Блу, яка переспала з понад 1000 чоловіків за 12 годин.