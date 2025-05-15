Не минулось і без скандалів. До Еріки Вікман, яка виступила у другому півфіналі Євробачення 2025, раніше звернулась Європейська мовна спілка (EBU). Вона закликала артистку внести певні корективи до її виступу, пише 24 Канал.
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Надто сексуальний образ Еріки не дає спокою
Якщо конкретніше, то від Еріки зажадали змінити її виступ через надмірно сексуальний зміст. Зміни мають торкнутись як костюма артистки, так і хореографії та тематики виступу. Але співачка з зауваженнями не погодилась. Втім, одну деталь у своєму образі вона таки змінила. Її можна побачити на відео виступу, яке ми залишаємо нижче.
Erika Vikman – ICH KOMME: дивіться відео виступу на півфіналі Євробачення 2025
відео з'явиться щойно його опублікують
Епатувати публіку – не щось нове для Еріки Вікман. Її сторінка в інстаграмі досить відверта. Там фінська співачка публікує світлини, які не на жарт розбурхують мережу. І на них ми зосередимо свою увагу. Гайда дивитись, чим же Еріка дивує своїх прихильників в інстаграмі.
Гарячі фото Еріки Вікман
Кадри з репетиції зухвалого виступу Еріки / Фото з інстаграму Еріки
Брутальний образ Еріки / Фото з інстаграму Еріки
Еріка обирає образи, які підкреслюють її пишні вигини / Фото з інстаграму Еріки
Оголити груди перед камерою – запросто / Фото з інстаграму Еріки
Еріка обожнює зухвалі та вишукані водночас речі / Фото з інстаграму Еріки
Латексне боді личить Еріці / Фото з інстаграму Еріки
Часто Еріка буквально ігнорує низ / Фото з інстаграму Еріки
Еріка з задоволенням епатує публіку / Фото з інстаграму Еріки
Ось ті самі сексуалізовані вигини, які бентежать організаторів / Фото з інстаграму Еріки
Латексне вбрання ідеально личить Еріці / Фото з інстаграму Еріки
Черговий провокативний образ Еріки / Фото з інстаграму Еріки
Гаряча імпровізація на тему суконь / Фото з інстаграму Еріки
Провокація – друге ім'я Еріки / Фото з інстаграму Еріки
Еріка Вікман – та учасниця Євробачення, яку ще дуже і дуже довго обговорюватимуть. Воно й не дивно, адже такий виступ складно забути!