Як змінюється наша дружба, поки ми дорослішаємо, і чому пріоритети треба ставити вже зараз

Дружба – серед того, що ми цінуємо найбільше чи принаймні мали б. Протягом усього нашого життя є люди, з якими ми маємо більш-менш близькі дружні стосунки.

З кимось це триватиме все життя, а інші пройдуть повз – хоча і вони дають нам щось в певний момент. Хай там як, дружба не монотонна, а еволюціонує, причім по-різному. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Можливо, вам доведеться змінити підхід до управління дружбою

Зауважмо, що мати й підтримувати дружбу – це одна з основ щастя. Та зазвичай у нас складається враження, що десь після 25 років наші дружні стосунки вже не змінюються. Насправді ж більшість основних змін у нашому житті відбуваються саме після цього віку, і саме тоді деякі наші стосунки зміцняться, а інші – розпадуться.

То як змінюється дружба, коли ми вже не юні? Десь із 35 років у всіх нас зазвичай з'являється більше обов'язків, і ми повинні турбуватися, як поєднувати роботу, сім'ю та соціальні аспекти. Багато людей роблять помилку, відсуваючи дружбу на другий план. Це руйнує старі зв'язки, а нові у цьому віці часто складніше встановлювати.

Однак не треба боятися нових соціальних кіл. Нова робота, клуби любителів домашніх тварин, відвідування дітей або похресників, пошук людей зі схожими інтересами – все це має бути. І на цьому етапі ми, швидше за все, зустрінемо людей, які дійсно мають такий самий ритм життя і таку ж філософію, як і ми.

Пізніше, коли нам вже за 50, перед нами постають великі виклики, але також і виникають можливості. Це час, коли, якщо у нас були діти, вони, ймовірно, від'їжджають, і ми тепер маємо більше часу, щоб розставити пріоритети для себе. Тож, можливо, ми можемо спробувати познайомитися і з новими людьми.

Дружба не монотонна, а еволюціонує, причім по-різному / Фото freepik

Це час, коли дружба набуває глибшого значення, тому що ми не хочемо мати зв'язків, які не приносять нам користі. Це час, коли ми повинні розвивати свою адаптивність, вміти налагоджувати стосунки й знаходити нові зв'язки, які допоможуть нам розвиватися, навіть коли ми старіємо.

З виходом на пенсію змінюється динаміка життя та сімейних стосунків, і разом з друзями ми можемо навчитися краще справлятися з труднощами та прийняти нові звички. Коли ми сягаємо за 75, дуже важливо, щоб ми подбали про нашу дружбу, тому що це вік, коли почуття самотності досягає піка, і ми потребуємо більшої підтримки та чогось, що мотивує нас продовжувати йти вперед. Важливо, щоб ми залишалися активними, а якщо ми робимо це з другом, нам буде легше.

Ми також повинні пам'ятати, що це буде час, коли ми почнемо втрачати більше людей навколо нас, тому ми не повинні забувати насолоджуватися кожним днем з ними. Якщо не можемо зробити це особисто, достатньо телефонного дзвінка.

Зрештою, завжди йдеться про усвідомлення того, що ми ніколи не хочемо бути самотніми. А тому, незалежно від віку і рівня стресовості нашого життя, ми повинні знаходити місце для дружби. І навчитися її плекати, пристосовуючись до різних етапів життя і підтримуючи одне одного в добрі та погані часи.